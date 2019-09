A Marino "Notte bianca in allegria" con superstar Paciullo

Tanti Vip per una "Notte Bianca in Allegria" con al timone l’esilarante Paciullo , unica data a Santa Maria delle Mole, il 21 Settembre.

La Notte Bianca in Allegria, organizzata dal fotografo Andrea Paciotti insieme ad altri 70 commercianti della zona e col partenariato del comune di Marino, è Un evento ad ingresso gratuito, perché si vuole che sia una giornata di festa e di divertimento.

"Sono stato confermato anche quest’anno; sarò il padrone di casa di questa seconda edizione “la notte bianca in allegria”. Sì! in allegria... sarà il fulcro della serata, dove cercherò, anzi, cercheremo di far passare 2/3 ore di assoluto divertimento a tutti gli amici che verranno a trovarci. Sarà un contenitore di musica e comicità con gag e aneddoti.

Devo dire che sto lavorando molto su questo progetto; quest’anno la scaletta rispetto all’anno scorso è ancora più ricca di sorprese e di cose inaspettate" racconta Paciullo.

Tra gli ospiti presenti, già impegnati per le prove, l'amico e collega sia di spettacoli teatrali che format radiofonici Danilo Brugia; l’attore di Suburra ma anche grande comico Stefano Fabrizi; la bellissima showgirl Daniela Martani; il simpaticissimo Geppo; l'amico e collega di spettacoli comici Nino Taranto. E la magia non può mancare e chi meglio di lui? il mago Lupis; e poi animeranno la notte bianca in allegria anche il monologhista straordinario Marco Passiglia e l’attrice comica Marina Marchione.

"Ci sarà tra gli ospiti anche la Marchesa D’Aragona, con lei ci divertiremo ma soprattutto andremo a presentare l’eleganza di questa grande atelier... Celli Spose" rivela Paciullo. Inoltre per questo grande evento non può mancare l’esibizione dal vivo della cantante Alessandra D’Angelo, appuntamento dunque il 21 Settembre a Santa Maria delle Mole, si parte alle 20:00!