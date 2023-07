"Running up that Hill", il capolavoro di Kate Bush che le nuove generazioni di amanti della musica hanno imparato ad amare grazie alla colonna sonora della serie tv Stranger Things, sta per tornare sul dancefloor. Merito di 49ers e Flemàh, due dei progetti principali di UMM, l'Underground Music Movement che dall'Italia fa ballare il mondo.



I 49ers, che hanno scalato le classifiche mondiali con successi come "Touch Me", "I Got the Music" e "Move your Feet", si sono uniti ai Flemà per proporre un'irresistibile versione house di "Running up that Hill" perfetta per il dancefloor. Ascoltarla senza iniziare a muoversi a tempo è davvero dura.

49ers, Flemàh - Running Up That Hill (UMM - Media Records)

https://open.spotify.com/track/2UQoyteRG9CCDshVxcKliS?si=40270b4ff6e34a78



Instagram.com/umm_mediarecords



Il nuovo corso di UMM, storica label italiana house conosciuta in tutto il mondo da chi ama l'elettronica, sta dando ottimi frutti musicali. E' merito del del deus ex machina Gianfranco Bortolotti, creatore di Media Records e grande talent scout discografico e musicale, che è tornato ad occuparsene, con l'aiuto di Gianluca Motta. Tra i brani già usciti per il nuovo corso di UMM, ecco "Strange World", un brano prodotto da Cristian Marchi, Gianluca Motta e Visnadi. Decisamente scatenate anche la nuova versione di "Take Me Away" dei Cappella remixata Luca Guerrieri. "Take Me Away" è caratterizzata dalla potente voce di Loleatta Holloway, che regala un bel po' di energia. Ottimi risultati li sta raggiungendo anche Ian F con "Motivetto (1932)". Scritta da Galdieri e Dan Caslar e poi interpretata tra gli altri da Mario Latilla (il padre del celebre Gino) e dall'Orchestra di Pippo Barzizza "Quel motivetto che ti piace tanto" è una canzone che abbiamo tutti nelle orecchie…