Giovedì 11 giugno alle 19 e 30 il dj producer veneto Luca Garaboni è protagonista di un dj set in luogo simbolo della sua città, il Teatro Comunale di Belluno. Sul palco la sua house è protagonista insieme alle improvvisazioni del pianista Mosé Andrich. L'evento, che viene diffuso in streaming su www.facebook.com/djlucagaraboni, nasce dalla voglia di ripartire dalla musica e promuove donazioni a #AiutiamociBelluno, un'iniziativa di WelfareDolomiti nata per aiutare per chi sul territorio è in grave difficoltà a causa del Covid-19.

"Un grazie va al Comune di Belluno, alla Provincia, alla Fondazione Teatri delle Dolomiti e a tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento benefico", racconta Luca Garaboni, un artista italiano attivo forse più all'estero che in Italia. Da trent'anni in console, ogni estate regala come dj resident il suo sound sofisticato agli ospiti del Blue Marlin Ibiza, beach club e ristorante conosciuto nel mondo per la qualità della sua musica. Qui spesso divide il mixer con star come Solomun, Mark Night, David Morales, Pete Tong (...). Tra l'altro, Garaboni non è nuovo a mescolare musica dal vivo e dj set, visto che ha aperto i concerti di Tong con la sua Heritage Orchestra. "Mosé Andrich è un artista eccezionale che viene dal jazz, il nostro set è completamente improvvisato", racconta.

"Durante la primavera e l'estate vivo a Ibiza, dove mia moglie e i miei figli mi raggiungono spesso. In autunno e in inverno, invece, lavoro nel mio studio di registrazione durante la settimana, mentre nel weekend porto la mia musica in giro per il mondo. Recentemente ho suonato tra Dubai, Mosca e in Portogallo", racconta Luca Garaboni, che è anche produttore musicale di successo ed a&r di Flashmob Records, una delle label più conosciute nell'universo elettronico internazionale. Lo scorso anno la sua "Womb", uscita su Viva Music, la label di Steve Lawler ha fatto il giro del mondo nei dj set di mille colleghi, mentre è in uscita a breve un EP in collaborazione con il leggendario Ron Carroll. Infine, "Discoland" (Flashmob Records) è stata inclusa da Albertino (m2o) nella compilation Dance Revolution 2020. "In questo periodo di stop forzato ho riscoperto la bellezza della terra in cui sono nato, anche grazie alle lunghe ore passate a fare sport nella natura. Il mio 'Theater Dj Set' è nato per dare un piccolo supporto a chi nella mia comunità è in difficoltà".





www.facebook.com/djlucagaraboni

www.instagram.com/djlucagaraboni

www.lucagaraboni.com