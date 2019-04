Il "Mi piace come sei tour" di StefanoD fa tappa alla Festa di Santa Zita

Genova – Prosegue dopo i successi di Loano e Alessandria il “Mi piace come sei Tour” di StefanoD, che sale sul palco della Festa di Santa Zita venerdì 26 aprile (ore 21). Uno show coinvolgente e interattivo, che prosegue per tutta la stagione in diverse location del nord Italia.

La tournée di StefanoD prende il nome dal suo nuovo singolo “Mi piace come sei”, dedicato a sua figlia Mia. «È una canzone – racconta il cantautore – che invita a riflettere su quanto sia importante e delicato il ruolo del genitore, l’unico in grado di garantire serenità e gioia ai propri figli. “Mi piace come sei” scava nel profondo del rapporto padre-figlio in una realtà dinamica e contemporanea». Un pezzo più introspettivo rispetto a quelli precedenti, sia dalla parte del testo, sia quella della composizione. «Con Yuri Battaglia, Raul e il maestro Marco Grasso – aggiunge StefanoD – abbiamo scelto di coniugare in musica l’intimità del testo: sarà una canzone più armonica e melodica, che comunque non trascura le mie radici pop». In “Mi piace come sei Tour”, StefanoD porterà sui diversi palchi del nord Italia uno show colorato e articolato, col pubblico a partecipare attivamente allo spettacolo. «Sarà uno spettacolo coinvolgente e interattivo – prosegue StefanoD – che spazia dai grandi successi italiani ai miei grandi classici come “Dietro di me”, “I Exist” e “Passione”. Dopo un breve periodo di pausa ritorno, carico e più pop che mai, nell’unico posto dove mi sento realmente a casa: sul palco».

Dopo le tappe di Loano e Alessandria, il “Mi piace come sei Tour” comincia il 26 aprile a Genova, alla Festa di Santa Zita. Prosegue il 30 aprile al Gemma 2.0 di Celle Ligure, il 18 maggio al Baxaicò di Cogoleto, il 25 maggio allo Sporting Club di Borgoratti, il 2 giugno in piazza della Costituzione a Mede, il 15 giugno a Genova a Villa De Mari, il 19 luglio in piazza Largo Valentina a Novi Ligure e il 3 agosto a Deiva Marina, sulla passeggiata a mare. Il “Mi piace come sei Tour” chiude in bellezza tornando a Genova, con uno show esclusivo a teatro.

Il nuovo singolo di StefanoD “Mi piace come sei” sarà disponibile da maggio nei principali digital store, tra cui Spotify, iTunes e Amazon.