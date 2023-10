C'era anche il direttore operativo di Commercianti Indipendenti Associati, Valentino Colantuono, al lancio ufficiale del nuovo look del Conad di Ponzano Veneto. La presenza del manager della cooperativa di dettaglianti, punto di riferimento nel sistema Conad nazionale, conferma l'importanza che il negozio ha nelle strategie che riguardano il territorio veneto per il marchio della margherita. Significativo il lavoro di ristrutturazione del punto vendita, che è però rimasto sempre aperto, per dare il minor possibile disagio ai clienti.

All'interno un nuovissimo banco di macelleria assistito, il banco servito del pesce fresco, la gastronomia, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, e un ricco assortimento di panetteria e pasticceria con prodotti preparati anche in negozio. Il supermercato mette poi a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui le nuove casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card, il parcheggio gratuito. Adiacente al negozio c’è inoltre un comodo bar “Con Sapore” per pranzi veloci, colazioni e aperitivi.

Soddisfatti del risultato i gestori Alex Zanotto e Paride Pillon, che nei 1.200 metri di superficie vendita portano ai clienti la cura dei prodotti freschi che caratterizza il marchio Conad e una grande attenzione alle referenze del territorio veneto e trevigiano. Lo staff è composto da 53 persone.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30; la domenica dalle 8 alle 20.