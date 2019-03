Modus Dj: esce "Get it Right" (Irma Dancefloor)

Giovedì 28 Marzo 2019 esce su Irma Dancefloor "Get it Right" il nuovo singolo di Modus Dj. "E' un progetto fortemente voluto e in grado di esprimere il mio pensiero sulla società di oggi", racconta Modus Dj. "Irma è una storica etichetta italiana nata alla fine degli anni 80. Per me è motivo di orgoglio far parte di questa famiglia", conclude. Presto maggiori informazioni sul brano, che è ovviamente come tutta la musica di Modus Dj è vicino alle radici della musica funky house... intanto ecco un piccolo assaggio su Soundcloud.

Nato una trentina d'anni fa a due passi dal mare in Puglia, Salvatore Modeo al mixer Modus Dj da tempo vive a Milano. E' infatti un professionista della console già piuttosto affermato in città e non solo.

Ad esempio, è protagonista in molti degli 'hot spot' milanesi (Principe di Savoia, Diana Majestic, Duomo 21, etc), con la sua house, sempre melodica e contaminata dal funky. Soprattutto durante i party esclusivi legati alla diverse Fashion Week, quando milano si riempie di professionisti e vip di tutto il mondo, il sound caldo di Modus fa la differenza. Infatti da sempre predilige tracce in cui gli strumenti sono suonati da veri musicisti.

Soprattutto all'ora dell'aperitivo e dopocena, Modus dj fa muovere a tempo un pubblico anche adulto nelle hall di hotel ed in location esclusive. In console ha una tecnica notevole, che qualche volta mostra in video su YouTube, ma il cuore di ogni sua performance resta la musica, non certo lo show.

Affascinato dalla musica fin da bambino, Modus Dj ha iniziato ad avvicinarsi prima a una tastiera, con cui riproduceva le melodie delle canzoni. Poi, a soli 9 anni, ha iniziato ad essere affascinato dai vinili e dai cd per diventare dj. Sono arrivati così i primi party e le prime esperienze nelle radio locali pugliesi. Dopo sono arrivate diverse esperienze in giro per l'Italia e pure all'estero, ad esempio alla Winter Music Conference di Miami.