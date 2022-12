"Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso, lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni quella che è conosciuta come mini naja volontaria. A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi".

Questo è quanto ha "confessato" domenica la seconda carica dello Stato, il patriota meloniano 'gnazio La Russa. In sostanza...

"La brobosda di legge digge guesto: ghiungue vuole può ... pardecippare alla vida milidare in gualsiasi gorpo delle foze armate per guaranda ggiorni per avere un addestramento"...

Bene. Già così quanto detto da la Russa, il presidente del Senato La Russa, è più che sufficiente a lasciare interdetto chiunque.

La seconda carica dello Stato che adesso lui ricopre implica un ruolo di terzietà che impedisce a chicchessia non solo di annunciare, ma persino di pensare delle proposte di legge, di qualunque tipo. È un fatto di credibilità, in relazione all'incarico... chi lo ricopre diventa arbitro della dialettica parlamentare tra gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione e non può certo permettersi di presentare leggi di qualsiasi natura, né direttamente, né per interposta persona... Chiunque lo può comprendere ma, a quanto pare, non Ignazio Benito Maria La Russa.

Inoltre, perché uno dovrebbe "addestrarsi" 40 giorni (e perché non 60 già che c'è?) per fare il soldato? Questo il patriota 'gnazio non lo ha spiegato e rimane un po' di amaro in bocca... perché è una domanda a cui non è possibile dare risposta, se non ricorrendo alla più sfrenata fantasia.

Pazienza. Ma c'è dell'altro che il vulcanico "bresidende del Senado" ha illustrato in relazione alla sua proposta di legge... gli incentivi, come li ha lui stesso definiti, che sono:

"punti per la maturità, una serie di incentivi per la laurea, un vantaggio a livello di formazione professionale (!), e un punteggio aggiuntivo per tutti i concorsi pubblici!".

Pertanto, in pratica, se uno all'esame di maturità classica traduce dal greco la nota frase di Aristole "l'uomo è per natura un animale politico" scrivendo che "il politico per natura è un animale", probabilmente colpisce nel segno ma, dal punto di vista della grammatica greca commette un errore. Nel qual caso, potrà comunque essere promosso grazie ai 40 giorni fatti per imparare a fare il soldato. Lo stesso per il laureato... se un ingegnere non sa cosa sia il modello di Winkler o se un medico non è in grado di distinguere un raffreddore da una polmonite... che cosa vuoi che sia... l'importante è che abbia fatto 40 giorni da soldato e un calcio nel sedere per fargli prendere la laurea o fargli passare l'esame di abilitazione glielo diamo comunque.

Tra "camerati"... questo ed altro!