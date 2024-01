Il Blackview Tab 18 è il compagno ideale per un'esperienza multimediale avanzata, offrendo prestazioni e funzionalità all'avanguardia nel panorama dei tablet Android 13 del 2024.

Dotato di un display 2K FHD+ da 12 pollici, questo tablet ti regala una visione nitida e dettagliata, rendendo l'intrattenimento mobile ancora più coinvolgente. Con uno spessore di soli 7,9mm e un peso di 632g, il Tab 18 è leggero e facile da trasportare ovunque tu vada.

L'avanzato sistema operativo Android 13 protegge la tua privacy e assicura un'esperienza operativa fluida. Il processore G99 Octa-Core con velocità fino a 2,2 GHz garantisce prestazioni impeccabili, sia che tu stia giocando, guardando video o navigando su internet.

La generosa capacità di memoria da 256GB (12GB RAM + 12GB Extended) ti offre spazio sufficiente per archiviare foto, video e app preferite. E con la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB con una scheda TF, hai praticamente infiniti spazi di archiviazione.

La batteria potente da 8800mAh ti consente di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, la ricarica rapida da 33W assicura che il tablet sia pronto per l'azione in tempi brevi.

La fotocamera dual da 16MP+8MP cattura i momenti speciali, mentre la fotocamera frontale da 8MP supporta il riconoscimento del volto per uno sblocco sicuro e veloce.

Con la connettività 4G LTE/5G, WiFi dual-band 2.4G/5G e GPS, il Tab 18 offre una connessione veloce e affidabile ovunque ti trovi. Certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, protegge i tuoi occhi riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni di utilizzo.

Il Blackview Tab 18 non è solo un tablet, ma una porta verso un'esperienza multimediale avanzata. Acquistalo ora e vivi l'intrattenimento mobile al massimo livello.

