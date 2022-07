La 1° grande ospite VIP del Gay Factory Beach di Francavilla al Mare , per la riapertura di Sabato 23 luglio alle ore 23.00 è la Trans Star del cinema internazionale: Juana Jimenez ! Vincitrice di 38 premi cinematografici Internazionali, dal Los Angeles Film Awards all’Hollywood North Film Awards, al New York Movie Awards, al Barcelona Planet Film Festival …

Oltre ad una serie di pellicole Internazionali che lo ha portata a recitare accanto ad attori come Monica Bellucci e Robert De Niro, in Italia è protagonista di film come Commedia Sexy e Manuale d'amore 2, recitando accanto ad attori come Carlo Verdone, Lino Banfi , Claudia Koll , Cristian De Sica, oltre a serie tv come Il Bello delle donne, i Cesaroni, Carabinieri 2 e attualmente impegnata nella serie di successo su SKY Italia “Christian”!

Da alcuni anni Juana Jimenez è anche regista e produttrice cinematografica con riconoscimenti prestigiosi in tutto il Mondo!

Juana Jimenez arriverà per la 1° volta in Abruzzo in esclusiva Mondiale per il Gay Factory Beach, chiamata dall’Art Director Internazionale dell’UNESCO Maximo De Marco, suo mentore e Art Director , che per primo nel lontano 1990 fiutò il suo straordinario talento e la lanciò nel mondo dello spettacolo, come ha fatto per altri personaggi come Teo Mammuccari e Sister Cristina.

Ma Juana Jimenez non è soltanto una bravissima attrice di successo ma anche la Trans più bella al Mondo! È stata Miss Trans Mondo e anche giurata e presentatrice di Miss Trans International di Barcellona per varie edizioni e nel mondo GLBTQ+ è una delle icone gay piu’ amate e acclamate!

Una partenza in grande stile, all’insegna della qualità, per la riapertura del Gay Factory Beach, che inaugura la nuova location sabato 23 luglio in via Arielli 74 a Francavilla, sulla spiaggia, di fronte al Luna Park , con ingresso libero , disco party e animazione!

Che ci terrà compagnia ogni Venerdì e Sabato dalle 23.00 alle 03.00 per info 3206419931 www.gayfactory.it

Una serata per tutti all’insegna del divertimento e dell’inclusività che porta la firma di uno dei più grandi Art Director al Mondo , Premio Cavallo D’Argento RAI , Maximo De Marco.