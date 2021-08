Dopo Carnation è la volta di Bonehead’s Bank Holiday. Questo il titolo del nuovo singolo di Jack Adamant, ora disponibile in streaming e download gratuito su

Bandcamp

e

YouTube

L'ep in questione consiste in due brani: la suddetta Bonehead’s Bank Holiday - cover dell'omonimo brano degli Oasis contenuto nell'edizione in vinile doppio del celeberrimo album (What's the Story) Morning Glory? del 1995 - e And I - versione acustica del brano autografo contenuto nell'album Unkind del 2019.

Jack Adamant, ricollegandosi a un vissuto specifico, spiega così la scelta di incidere proprio questa canzone: «In quelle notti insonni a ripetere esami inutili con la chiara consapevolezza che nessuna di quelle nozioni mi sarebbe mai stata utile per davvero - racconta Jack - il mio compagno di stanza, Frank, sapeva scegliere esattamente il tipo di musica che riusciva a mettermi di buon umore. Una delle canzoni che non mancavano mai era la bonus track degli Oasis Bonehead’s Bank Holiday: accordi facili da suonare e una melodia incredibilmente trascinante. Poi succede che, a distanza di molti anni, Frank comincia a buttare giù la bozza delle prime tracce di chitarra acustica per una cover di quel pezzo, riuscendo a far rivivere così tanti ricordi da farmi accettare subito la sfida. La scelta di And I in versione acustica come b-side è forse l'opzione ideale per contrastare al meglio l'armonia del pezzo dei mancuniani».

Jack Adamant: voce, chitarra, basso, tastiere

Francesco Ficetola: chitarre, voce

Prodotto e mixato da Jack Adamant

Artwork a cura di Gelsomino Monteverde

Registrato tra Roma e Stoccolma