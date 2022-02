In tutta l'Ucraina, anche nell'ovest del Paese nelle città che guardano al confine con l'Europa, si sono registrate esplosioni. L'attacco al Paese è generalizzato, ma a partire dalla scorsa notte sembra essersi concentrato sulla capitale Kiev.

Nell'ultimo rapporto fatto dal "soldato presidente" Volodymyr Zelesnky, rivolgendosi in tv alla nazione, sono stati 137 finora gli ucraini rimasti uccisi a seguito dell'invasione, mentre 316 sono quelli feriti. Il numero comprende sia militari che civili.

Zelesnky ha detto di credere di essere attualmente l'obiettivo numero uno della Russia ma, nonostante ciò, ha aggiunto che non lascerà Kiev.

Nel suo discorso ha poi confermato che la capitale ha subito nella notte numerosi attacchi missilistici che hanno preso di mira, indifferentemente, siti militari e civili. Inoltre, ha chiesto ai Paesi occidentali di fare di più che imporre sanzioni economiche, aggiungendo che l'Ucraina non smetterà di difendersi, fino alla fine, dagli attacchi della Russia.



Va detto che le cronache, ieri, hanno confermato la presenza di migliaia di manifestanti in diverse città della Russia, Mosca compresa, che sono scesi in piazza per dire no alla guerra di Putin. Naturalmente, sono fioccati gli arresti... secondo alcune ong sarebbero stati oltre 1.500.

People marching through central Moscow this evening chanting “No to War!” pic.twitter.com/BTQ3ZOGTan — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022



Da stamattina, alla periferia di Kiev si registra la presenza di mezzi militari russi, sia provenienti da est che da nord dove si starebbero concentrando nei dintorni di Obolon, zona residenziale si trova a soli 9 km dal centro città e dal Parlamento.

L'esercito ucraino avrebbe fatto saltare in arie tre ponti per impedire ai mezzi corazzati russi di raggiungere il centro.



Per sfuggire ai bombardamenti e agli scontri armati, gli abitanti della capitale hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. Si moltiplicano gli appelli del governo a unirsi all'esercito.



Sul fronte della diplomazia, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha tenuto una surreale conferenza stampa in cui - rispondendo solo ad alcune alle domande - ha dichiarato che Mosca non vuole occupare l'Ucraina, ma piuttosto smilitarizzala. Per giustificare l'intervento, Lavrov ha fatto riferimento agli interventi militari dal parte dei Paesi occidentali nella ex Jugoslavia, in Iraq e in Libia, che hanno causato migliaia di vittime in nome della democrazia.

E per comprendere che la Russia non è isolata a livello internazionale, oltre alla visita di ieri al Cremlino del premier pakistano Imran Khan, vanno registrate le dichiarazioni odierne della Cina.

In una conferenza stampa a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha ribadito che la Cina, pur rispettando l'integrità territoriale di tutti i Paesi, ha anche compreso "le legittime preoccupazioni della Russia sulle questioni di sicurezza".

In ritorsione alla decisione di Londra di vietare all'Aeroflot lo scalo negli aeroporti britannici, la Russia ha annunciato questa mattina il divieto dello spazio aereo a tutti i voli delle compagnie aeree la cui sede legale risieda nel Regno Unito.

Kiev si prepara all'attacco.