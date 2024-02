Il film vincitore del premio assegnato dai critici di Washington (i Washington DC Area Film Critics Association Awards), American Fiction di Cord Jefferson, ha conquistato 5 candidature all'Oscar tra cui miglior film e miglior sceneggiatura non originale.

Si tratta di una satira arguta sulla rappresentazione afro-americana nei media e in particolare nel mondo dell'editoria. Una critica alla miopia culturale dei nostri tempi.

Ecco un focus sulla candidatura a sorpresa nella categoria Miglior colonna sonora ad un paio di curiosità sul film come la scelta di Miriam Shor per il personaggio dell'editrice, una sorta di omaggio al suo ruolo nella sitcom "Younger" fino ai prossimi progetti di Jeffrey Wright, Atrabilious di William Atticus Parker e Sterling K.Brown, The Defender di George Tillman Jr. nel ruolo dell'eroico avvocato Scipio Africanus Jones che rischiò la vita e la carriera per difendere 87 uomini ingiustamente accusati di omicidio.