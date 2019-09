Uno dei lavori più importanti che i genitori svolgono quando si tratta dei loro figli è garantire che i loro figli ricevano una buona istruzione. Una buona istruzione è molto più che semplicemente frequentare la scuola per un certo periodo di tempo, si tratta di fornire le capacità accademiche, sociali e di vita di cui un bambino ha bisogno per avere successo nella propria vita. Fortunatamente sia per gli studenti che per i loro genitori, ci sono diverse opzioni educative tra cui scegliere. Sempre più genitori oggi stanno prendendo in considerazione queste opzioni quando si tratta di iscrivere il proprio figlio a scuola, e molti scelgono la scuola privata piuttosto che la scuola pubblica.

Ci sono molte ragioni per cui i genitori possono scegliere di iscrivere i propri figli a una scuola privata, piuttosto che a una scuola pubblica, comprese varie preferenze personali e religiose. In linea di massima, possono sentire che la scuola privata può fornire ai propri figli programmi e attenzioni più personalizzati, che hanno programmi di studio migliori e personalizzati, che hanno più risorse, che i loro insegnanti sono meglio formati e più attenti e molto di più. Ma gli studenti delle scuole private ottengono effettivamente un vantaggio significativo rispetto agli studenti delle scuole pubbliche? Più specificamente, gli studenti delle scuole private hanno più successo nella vita rispetto agli studenti delle scuole pubbliche?

La differenza della scuola privata

Le scuole private sono comunemente definite come quelle scuole che hanno una fonte di reddito indipendente, a differenza delle scuole pubbliche, controllano i propri affari, piuttosto che essere governate da mandati e linee guida statali, e progettano e gestiscono la propria formazione degli insegnanti e il curriculum degli studenti. Queste scuole tendono ad avere rapporti studente-insegnante più vantaggiosi che consentono un'attenzione più personalizzata e ciò significa che gli studenti ricevono l'aiuto e le cure di cui hanno bisogno per affrontare le debolezze e continuare ad andare avanti.

Una nuova ricerca pubblicata da Statistics Canada ha indicato che gli studenti delle scuole private tendono a fare meglio accademicamente rispetto ai loro coetanei delle scuole pubbliche. Ma per quanto gli studenti delle scuole private possano trarre vantaggio da un migliore insegnamento e risorse, gli esperti ritengono che trarranno anche molti benefici dall'avere genitori istruiti. Un economista della ricerca di Statistics Canada ha commentato il fatto che gli studi indicano ripetutamente che l'educazione dei genitori di un bambino è fortemente correlata al proprio successo educativo. Sembra che il coinvolgimento dei genitori nell'educazione dei loro figli migliora ulteriormente il loro successo educativo e si può supporre che questo coinvolgimento ponga una maggiore enfasi sull'istruzione, a beneficio dei loro figli. Detto questo, si può sostenere che le stesse scuole private offrano sicuramente l'opportunità di conseguire risultati scolastici maggiori.

Gli studi hanno indicato che gli studenti delle scuole private in Canada sovraperformano regolarmente gli studenti delle scuole pubbliche dell'8-9%. Inoltre, è stato scoperto che gli studenti delle scuole private hanno una probabilità tra il cinque e il tredici percento in più rispetto agli studenti delle scuole pubbliche di conseguire lauree o titoli di studio. Di fatto, si potrebbe presumere che molti studenti delle scuole private ottengano una vita di maggior successo rispetto agli studenti delle scuole pubbliche. Ovviamente, ciò non significa che gli studenti delle scuole pubbliche non possano ottenere grandi successi nelle loro vite, e molti di loro lo fanno. Tuttavia, è logico supporre che un programma scolastico privato che si rivolge al singolo studente, che promuova l'autodisciplina e l'apprendimento autodeterminato e che verifichi la conoscenza e la comprensione a beneficio dello studente, piuttosto che raggiungere una media obbligatoria per lo stato, può essere molto utile per il futuro successo di uno studente nella vita.



Con il contributo di Scuole Franco Manetti