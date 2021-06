I giovani dj italiani Parkah & Durzo, qui ritratti con Rudeejay al centro, un dj che considerano un po' il loro mentore, sono in un periodo di forte crescita. Stanno davvero davvero scalando le classifiche e non solo.

Il loro remix di Burak Yeter – Friday Night è uscito venerdì 4 giugno. Per chi non lo sapesse, il dj producer Burak Yeter è colui che ha creato una delle canzoni pop più affascinanti degli ultimi anni, ovvero Burak Yeter & Cecilia Krull – My Life Is Going On, già colonna sonora de "La Casa di Carta"… un remix per un artista di questo livello, per un brano la cui versione originale su YouTube conta già più di 6 milioni di Views è un traguardo importante per Parkah & Durzo. E non è l'unica bella notizia musicale per i due dj. C'è anche un altro remix importante, questa volta per Timmy Trumpet.

E non l'unica bella novità per loro in questo periodo. "Il remix di Friday Night è nato in maniera del tutto casuale. Lo abbiamo creato come bootleg da fare uscire su Demodrop ed invece dopo averlo pubblicato ha totalizzato ben oltre 2000 download", raccontano Parka & Durzo".

E' stato proposto e ha fatto ballare tutte o quasi le disco italiane più importanti grazie ai dj set di tanti colleghi di Parkah & Durzo. Dalla Baia Imperiale al Samsara Beach, al Papeete, al Gate e molte altre.

"All'uscita del bootleg taggammo subito Burak Yeter nelle nostre stories di Instagram... ma lui vide solo 2 mesi dopo il nostro tag, a cui rispose dicendoci che il remix gli piaceva molto e che avrebbe voluto pubblicarlo in modo ufficiale", continuano.

Per Parkah & Durzo è stata una grande notizia. Il remix ufficiale per "Timmy Trumpet - Cold" invece è nato da un talent pool, quello di Spinnin' Records." Abbiamo unito le idee insieme a Met e abbiamo caricato la demo sul portale", spiegano. "Abbiamo appreso poi recentemente di essere i vincitori del contest in cui erano presenti più di 1000 produttori!".

Parkah

https://www.instagram.com/parkahofficial/

Durzo

https://www.instagram.com/durzomusic/