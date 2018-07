Formula 1, per il Gran Premio d'Ungheria il pronostico dice Red Bull

Domenica, su un tracciato che in passato le è sempre stato favorevole, la Ferrari e, in primo luogo, Vettel avranno la possibilità di rifarsi della delusione patita la scorsa settimana in Germania.

Il Gran Premio d'Ungheria, gara di metà stagione, sarà l'ultimo appuntamento della Formula 1 prima di andare in vacanza e riprendere a gareggiare a fine agosto in Belgio.

L'Hungaroring è un tracciato che si dovrebbe adattare alle caratteristiche della Red Bull, affidabilità permettendo, con le sue curve a bassa e media velocità, anche se negli ultimi tre anni sono state la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel a contendersi il primo gradino del podio, con il ferrarista che ha vinto nel 2015 e 2017, mentre il pilota inglese ha vinto nel 2016.

Ma il Gran Premio d'Ungheria, va ricordato, non sembra portare fortuna al vincitore. Infatti, nei 33 gran premi finora disputati sull'Hungaroring, fino ad oggi solo otto volte il vincitore della corsa è risultato anche il vincitore del mondiale piloti.

Costruito alla periferia di Budapest, l'Hungaroring è una pista di 4,38 km, stretta, con ben 15 curve e con un solo rettilineo, quello della partenza, di 800 metri. Più una pista da kart che da monoposto di Formula 1. Inutile ricordare le difficoltà nei sorpassi.

Per tale motivo, telaio e accelerazione sono fondamentali per vincere questa gara. E considerando quanto fatto quest'anno dalla Red Bull a Monaco, il team austriaco parte con i favori del pronostico.

La scelta dei pneumatici per l'Hungaroring sarà la stessa di Hockenheim: mescola media (bianca), soft (gialla) e ultrasoft (porpora). Sarà interessante, poi, vedere il comportamento dei pneumatici ultrasoft su una pista dove le molte curve e l'elevata temperatura dell'asfalto potranno aumentarne, e di molto, l'usura.

La previsione meteo per il Gran Premio d'Ungheria è di tempo incerto. A parte la sicurezza di temperature elevate e temporali per le libere del venerdì, la possibilità di pioggia per sabato e domenica è superiore al 50%.

Domenica, la gara prenderà il via alle 15:10.