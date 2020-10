Mentre il Napoli è in attesa dell'esito degli ultimi test anti Covid che dovrebbe giungere in giornata, il Genoa ha comunicato che gli accertamenti effettuati il 1 ottobre hanno evidenziato la positività anche per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc, oltre che del collaboratore tecnico Walter Bressan.

Il Genoa ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resterà sospesa fino a lunedì.

Diventano così 14 i calciatori genoani trovati positivi: Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schöne, Behrami, Zappacosta, Destro, Brlek e Zajc.

La partita di Serie A con il Torino, che il Genoa avrebbe dovuto disputare sabato alle 18, è stata comunque rimandata.

Nel pomeriggio sono arrivati anche i risultati dei nuovi tamponi del Napoli effettuati ieri, i cui risultati hanno rivelato la positività del calciatore Piotr Zielinski e quella del collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi.