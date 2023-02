Di seguito i risultati dei match delle quattro sfide della 22.a giornata di Serie A che si sono disputate domenica.

Gol e emozioni alla Dacia Arena di Udine dove Udinese e Sassuolo si sono affrontati nella prima partita del turno domenicale. 22 secondi dal fischio d'inizio e i padroni di casa vanno in vantaggio: Bijol serve Udogie che si inserisce con i tempi giusti e con un destro preciso supera Consigli. Passano cinque minuti e il Sassuolo riporta il risultato in parità con Henrique che riceve palla da Laurentiè e batte Silvestri, grazie anche alla deviazione di Bijol.

Al 12', i neroverdi perdono Berardi per infortunio, sostituito da Bajrami. La partita resta equilibrata e al 26', il Sassuolo va vicino al vantaggio con Frattesi, ma la sua conclusione finisce sul palo. Due minuti dopo, è invece l'Udinese a riportarsi avanti e ancora una volta grazie a Bijol che in spaccata devia in rete la punizione dalla trequarti di Samardzic. Il Sassuolo cerca subito il gol del pareggio e lo trova prima dello scadere del primo tempo, grazie alla sfortunata deviazione di Perez, che nel tentativo di anticipare Defrel manda il pallone calciato da Bajrami nella propria porta. Nella ripresa ci sono opportunità per entrambe le squadre, ma il risultato non cambia.

L'Udinese raggiunge il Torino, settimo con 30 punti in classifica, mentre il Sassuolo registra il quarto risultato utile consecutivo.



Ottavo risultato utile consecutivo e terzo successo di fila in trasferta per il Monza che vince anche in casa del Bologna. La partita viene decisa da Donati (al suo secondo gol in carriera in Serie A, 1078 giorni dopo il primo) che al 25' riceve palla da Petagna e da pochi passi calcia superando Skorupski.

Nella ripresa, il Bologna cerca con insistenza il pareggio, inserendo anche Arnautovic, al suo rientro dopo un mese di assenza per infortunio, ma l'occasione migliore capita ai piedi di Orsolini: conclusione a effetto con il sinistro, ma il suo tiro finisce alto di poco.

La partita termina 0-1 e il Monza raggiunge proprio il Bologna al nono posto con 29 punti.





Grazie alla rete di Rabiot, la Juventus nel proprio stadio supera la Fiorentina con un risultato di misura. La squadra di Allegri crea la prima occasione all'11' con Kostic, che è stato bravo a raggiungere per primo un pallone respinto dalla difesa della Fiorentina dopo la conclusione di Di Maria, ma manca il bersaglio. Al 23', Terracciano devia un tiro ancora di Kostic. Al 34', la Juventus va in vantaggio: Di Maria effettua un preciso cross per Rabiot che, di testa, si fa parare il tiro da Terracciano, ma la palla era già in rete.

La Fiorentina può trovare il pari con Ikoné, ma la sua prima conclusione è deviata con un intervento alla disperata di Locatelli, mentre sulla seconda il francese spara alto. Nel secondo tempo, Vlahovic va in gol, ma il serbo era in fuorigioco. Al 65' Kean, che ha sostituito Vlahovicha due opportunità per il 2-0, ma le spreca. Nel finale, la Fiorentina attacca, e trova il pari con Castrovilli, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Ranieri.

La Juventus si porta così a quota 29 e a 10 punti dalla zona-Europa.



Il Napoli vince ancora grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen e Elmas. La Cremonese inizia bene, senza paura, e mette in pericolo il Napoli con le iniziative di Sernicola. Poi, però, la squadra di Spalletti prende il controllo della partita.

Di Lorenzo prova a segnare con un colpo di testa, ma fallisce. Due minuti dopo, al 22', Kvaratskhelia porta il Napoli in vantaggio con una conclusione precisa al limite dell'area piccola.

Nella ripresa, Osimhen sigla il 2-0 gol sulla sponda di testa di Kim ed infine è Elmas a chiudere definitivamente la partita con un preciso destro su cui Carnesecchi non può nulla.

Il Napoli si porta a 59 punti, +16 sull'Inter, mentre la Cremonese rimane ultima a 8.