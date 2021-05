Con la cerimonia del passaggio di consegne tra il contingente italiano, schierato da settembre 2020, e quello spagnolo presso la base aerea di Siauliai in Lituania, si è conclusa la missione di difesa aerea Baltic Thunder. La TFA ovvero la Task Force Air, italiana, con 4 velivoli Eurofigther Typhoon, e con piloti, tecnici e specialisti dell'Aeronautica Militare, ha assicurato er 24 ore su 24 per 7 ore su 7, la difesa dello spazion aereo delle tre repubbliche baltiche, Lituania, Estonia e Lettonia nell'ambito dell'Operazione NATO di Baltic Air Policing.

Il Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini( rappresentante della NATO in qualita'di Comandante del DACC-Deployable Air Control Centre e rappresentante nazionale in qualità di Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali), l'ambasciatore italiano in Lituania, Diego Ungaro e l'ambasciatore spagnolo in Lituania, José Maria Roberto Fraga erano presenti alla cerimonia di chiusura come anche il Vice ministro della Difesa Mr.Margiris Abukevicius ed il Comandante dell'enorme Aeree , il Colonnello Dainius Guzas in rappresentanza della parte lituana.

Durante la cerimonia il Comandante delle Forze Aeree Lituania il Colonnello Guzas, ha conferito al Colonnello Daniele Donati, Comandante della TFA Siauliai, la medaglia "Divisione of the Lituania Armed Force Medaglia for Distinguished Service"per le eccezionali prestazioni e professionalità dimostrate nello svolgere l'ammissione di Air Policing sopra i cieli delle 3 nazioni baltiche".

L'Italia ha avuto la leadership dell'operazione della NATO per 8 mesi per 2 blocchi, ed ha effettuato in totale circa 900 ore di volo, con circa 40 Alpha-Scramble reali (interventi di Difesa Aerea) ed oltre 160 Scramble addestrativi (eventi simulati per l'addestramento alla prontezza operativa). Ha inoltre partecipato a varie esercitazioni ed eventi internazionali per il mantenimento della piena operatività della TFA e degli operatori del CRC di Karmelava.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid ancora incorso, il personale della TFA e'riuscito ad interagire con la comunità locale, ricevendo sia visitedi autorità che partecipando ad iniziative benefiche nei confronti delle persone più deboli, come bambini, anziani e disabili. Tutto il personale italiano ha dimostrato di possedere quei valori di solidarietà e cooperazione che sono alla base dall'essere militare. lasottilelinearossa.over-blog.it