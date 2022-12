Per il terzo anno consecutivo, in vista del 2023, è stata presentata al grande pubblico l’Agenda Buddy del Metodo Formicola, ideata e progettata da Vincenzo Formicola, formatore e autore del libro “Imprenditore Felice: Come ho messo in equilibrio: Famiglia, Lavoro e Divertimento”.

L’agenda è uno strumento indispensabile a pianificare il proprio tempo. Non una semplice agenda ma un vero e proprio personal trainer in grado di consigliare e supportare, per un intero anno, il proprio percorso di crescita personale. Studiata al fine di favorire l’organizzazione del lavoro e della vita privata, consentire di valutare lo stato di avanzamento dei propri obiettivi e di mantenere il focus sulle azioni che contano, fungere da guida nella riflessione in ogni sfera della propria vita. La stessa è ricca di spunti di formazione, di storie e di aforismi.

Trattasi, in buona sostanza, di uno strumento fondamentale per la crescita che segue la filosofia del Metodo Formicola. Un “metodo” che scardina i meccanismi perversi dell’inerzia comportamentale, facendo ritornare padrone della propria vita attraverso la consapevolezza profonda delle proprie reali esigenze.

L’agenda (24x17 cm), curata in ogni minimo dettaglio, ha una copertina morbida e plastificata. Disponibile per l’acquisto sul sito www.birimbu.it