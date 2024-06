Molto il pubblico intervenuto per la presentazione del suo libro autobiografico all’incontro organizzato da Pasquale Salatino



“E’ stata la mia prima volta in Calabria e la mia prima volta a Lamezia Terme. Sono sbalordito della accoglienza che mi è stata riservata e dell’ottima organizzazione messa a punto da Pasquale Salatino”.

Così Gianluca Savoini a margine dell’incontro che il 15 giugno scorso lo ha visto protagonista di un evento nella cornice de I Giardini del Novecento a Lamezia Terme.

Ad assistere alla presentazione del suo libro “Da Pontida al Metropol. La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega” nel quale racconta della sua militanza leghista e dei rapporti con la Russia hanno preso parte numerosi cittadini, giornalisti ed esponenti del territorio lametino. “Non mi sarei aspettato - ha aggiunto Savoini - una partecipazione così alta”.

L’evento - organizzato da Pasquale Salatino di Oscanews - ha dato modo all’autore di descrivere in prima persona la sua idea di Russia e allo stesso tempo dei suoi rapporti con la Lega.

“E’ stata per me una necessità - ha sottolineato Savoini - scrivere questo libro per ristabilire una verità rispetto alle molte cronache giornalistiche”. Il caso giudiziario che lo ha riguardato è stato archiviato su richiesta dello stesso sostituto procuratore.

“Anche questo incontro - ha sottolineato Salatino che è stato tra gli esperti elettorali internazionali alle politiche del 2022 e alle presidenziali del marzo 2024 nei territori di Zaporozhie - è stata l’occasione per cercare di dare una informazione concreta nel confronto mediatico che oggi purtroppo oppone i media occidentali a quelli di altri Paesi del cosiddetto mondo multipolare”.