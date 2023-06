Inaugurato il nuovo look del Conad Spesa Facile di via Arrigo Boito a Monfalcone alla presenza del Sindaco Anna Maria Cisint

Da giovedì 1 giugno il Conad di via Arrigo Boito a Monfalcone ha cambiato nome e formato, diventando "Spesa Facile", il marchio di Conad dedicato alla convenienza quotidiana. Il nastro è stato tagliato dal Sindaco Anna Maria Cisint, dall'amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta e dall'assessore comunale al Commercio Luca Fasan.

"Spesa Facile" è il formato di Conad orientato alla convenienza quotidiana, cioè il cosiddetto “Everyday low price”, che propone costi contenuti tutti i giorni.

Il negozio ha una superficie di vendita di circa 2.500 metri quadri e tra le particolarità ha quella di consentire l’accesso agli animali di compagnia, grazie agli appositi carrelli che si trovano all’ingresso.

Il negozio è aperto dalle 7,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato con orario continuato, la domenica dalle 8,30 alle 20.