Classe 1972, Flavio Raimondo è Amministratore Delegato di Haiki+ vanta oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali presso importanti realtà come Decathlon, Fabriano S.p.A. e Volpi S.p.A.



Flavio Raimondo: gli studi e i primi incarichi di responsabilità

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Flavio Raimondo ha iniziato la sua carriera professionale collaborando con la società di pubbliche relazioni Shandwick S.r.l., occupandosi di organizzazione di eventi. Nel 1998 assume il suo primo incarico di responsabilità in Decathlon. Nel 2001 entra in Fabriano S.p.A. per ricoprire il ruolo di Direttore Generale del ramo “Boutique della Carta Fabriano”. Tra i suoi ambiti di competenza quelli delle politiche di sviluppo e del budget, del dipartimento ricerca e sviluppo, della gestione Grandi Clienti, della ricerca e selezione del personale, degli acquisti materie prime e semilavorati e dello sviluppo cataloghi.



Flavio Raimondo: il consolidamento della sua carriera

A partire dal 2005, Flavio Raimondo assume incarichi che vanno a consolidare il suo profilo manageriale. Dopo una parentesi, durata quattro anni, nel ruolo di Direttore Generale di Volpi S.p.A., attiva nella progettazione, costruzione, arredamento interno, EPC di navi e yatch oltre i 50 metri, passa ad Ansaldo T&D S.p.A. in qualità di Direttore Amministrativo e dirigente per le direzioni acquisti, sviluppo energie rinnovabili e risorse umane. Con l’ingresso della società nel Gruppo Toshiba Corporation, Flavio Raimondo assume l’incarico di Direttore Generale del settore Energie Rinnovabili con deleghe per lo sviluppo del mercato, l’analisi opportunità, le relazioni con gli investitori e la realizzazione dei progetti. All’interno dello stesso Gruppo ricopre anche il ruolo di Direttore delle aree acquisti, tesorerie e controllo costi, risorse umane e budget operativo. Dal 2014 al 2015 è Direttore Generale di Kinexia S.p.A., realtà attiva nel settore delle rinnovabili e dell’ambiente. Attualmente è Amministratore Delegato di Haiki+, holding di partecipazioni attiva nel comparto ambientale.