Truffe on line: l'allarme, non cliccate ok

Lo sportello dei diritti e la polizia postale mettono in guardia da possibili truffe on line.

"Nessuno regala niente"





Messaggi, una miriade di messaggi che promettono regali a gogo e tra questi i dispositivi più cool e tecnologici del momento.

Ma si tratta, come al solito, di tentativi di truffa che corrono sulle nostre messaggerie istantanee o tra le nostre email e che c’invitano furbescamente a cliccare su un “ok” per ricevere il famigerato premio “estratto a sorte”.

Che sia l’ultimo telefonino come un Iphone o un Samsung di ultima generazione, poco cambia, perché l’obiettivo è quello di attirare l’attenzione dei navigatori poco accorti, come sottolineano da tempo dallo “Sportello dei Diritti”.

Lo ricorda anche la Polizia Postale con l’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” con tanto di screenshot del messaggio-truffa ed un consiglio tanto sintetico quanto eloquente: “Nessuno regala niente".

Fai attenzione alla tua navigazione. -"È vero",- ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, "nessuno regala niente per niente e pertanto solo prestando attenzione ai contenuti che riceviamo quotidianamente tra le migliaia di messaggi che ci pervengono, possiamo evitare conseguenze pregiudizievoli per i nostri dispositivi e portafogli-".

"-Perché è sufficiente un click per un’intrusione non voluta nella nostra privacy e per l’accesso ai nostri dati sensibili e bancari-".

"-È importante, quindi, non dar retta a questi fantomatici regali e cestinare i messaggi di tal tipo, senza cliccarci sopra-".

"-Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare tempestivamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi-".