L'avvocato della Jolie lascia, perché la sua cliente è diventata troppo cattiva

I brangelina? Solo un lontanissimo ricordo. In base alle ultime notizie, Brad Pit e Angelina Jolie adesso dovrebbero chiamarsi Oliver e Barbara Rose, i protagonisti del burrascoso e tragico tentativo di divorzio raccontato da Danny De Vito ne La guerra dei Roses.

A questa, ormai, fanno pensare le indiscrezioni che trapelano da fonti vicine ai due attori. Ma è soprattutto Angelina Jolie la più decisa e la più combattiva nel voler trasformare il divorzio in una specie di guerra.

La disputa sarebbe relativa alla custodia dei figli. Per la figlia di Jon Voight, Brad Pit in futuro non dovrà più avere alcuna relazione con loro... tanta è la sua determinazione in tal senso da sembrare addirittura irragionevole persino alle persone del suo entourage.

E proprio per questo motivo il suo avvocato, Laura Wasser, avrebbe deciso di rimettere il mandato e di non continuare più a rappresentarla nella causa di divorzio.

La Jolie più cattiva di un avvocato...