Il settore dell'arredamento e del design di interni ed esterni è dominato da prodotti realizzati con materiali di scarsa qualità, in particolare le cosiddette “pietre finte” provenienti dalla Cina. Si tratta di materiali compositi realizzati mescolando polveri di marmo o granito con resine poliestere che imitano la pietra naturale. Questi prodotti hanno costi molto bassi ma qualità scadente, e non reggono il confronto con i manufatti artigianali in marmo e granito realizzati in Italia.

Le pietre finte cinesi possono sembrare attraenti a un primo sguardo, ma osservandole da vicino si notano subito le differenze rispetto ai materiali naturali. La colorazione è artificiale e si presenta come un“tappeto” uniforme, senza le caratteristiche venature e variegature della pietra naturale. La composizione le rende molto fragili e porose, si possono scheggiare o rompere facilmente e sono difficili da pulire. Inoltre, col passare del tempo tendono ad ingrigire e perdere ulteriormente qualità.

I prodotti italiani in marmo e granito sono superiori sia esteticamente che qualitativamente. Ogni lastra è unica grazie alle venature e ai colori naturali della pietra, che donano all'oggetto un aspetto esclusivo. La lavorazione artigianale garantisce una finitura impeccabile grazie all'esperienza dei mastri marmisti. L'alta densità della pietra la rende molto resistente nel tempo, praticamente indistruttibile. Con una corretta manutenzione ordinaria i prodotti in marmo e granito possono durare una vita intera.

Non sorprende quindi che nel mercato dell'arredo e del design i prodotti italiani in marmo e granito siano considerati un simbolo di prestigio, mentre le pietre finte cinesi sono viste come materiali scadenti. I consumatori più attenti non hanno dubbi nel preferire la qualità made in Italy, piuttosto che il prezzo basso ma dannoso delle imitazioni.

La scelta del materiale ha anche importanti implicazioni sulla sostenibilità ambientale. Il marmo e il granito sono pietre naturali, riciclabili e non inquinanti. Le pietre finte invece sono composte da materiali sintetici che producono sostanze chimiche nocive durante il loro ciclo produttivo e di vita. Inoltre, essendo materiali non riciclabili, finiscono poi in discarica inquinando ulteriormente.

È evidente che, per un acquisto consapevole, la scelta non può che ricadere sui prodotti made in Italy artigianali in marmo e granito. Nonostante un prezzo maggiore, la loro qualità insuperabile, bellezza naturale e sostenibilità garantiscono un investimento duraturo nel tempo. Le imitazioni in pietra finte cinese invece si rivelano solo uno spreco di denaro e materiali con un danno per l'ambiente. Qualità batte quantità, e in questo caso vince in tutto e per tutto il made in Italy artigianale.

Infatti, l'unica vera pietra per l'arredamento di qualità è quella naturale lavorata artigianalmente in Italia. Le finte pietre cinesi non reggono il confronto e rappresentano solo un'imitazione economica dannosa e insostenibile. La differenza si vede, e si sente. Made in Italy forever!

Con il contributo di Le Pietre Srl