A soli tre giorni dalla sfida combattuta contro l’Arsenal, il Milan torna in campo per il secondo match del Pre-Season Tour 2025. Avversario di turno: il Liverpool campione d’Inghilterra, in una partita che si preannuncia spettacolare nonostante il clima da preparazione estiva. Il palcoscenico sarà il Kai Tak Sports Park di Hong Kong, con calcio d’inizio previsto per le 13:30 ora italiana.

Massimiliano Allegri ha lasciato intravedere segnali incoraggianti nella sconfitta di misura contro i Gunners (1-0), soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento e la tenuta difensiva della squadra. Il tecnico livornese ha anche apprezzato la reazione nei rigori finali, vinti dai suoi. Contro il Liverpool di Arne Slot, però, il livello si alza ulteriormente. I Reds arrivano con lo scudetto inglese cucito sul petto ma anche con una ferita aperta: la tragica scomparsa di Diogo Jota, che ha scosso profondamente l’ambiente.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Milan Tv, canale disponibile per gli abbonati DAZN senza costi aggiuntivi, oppure sul canale 230 di Sky per chi ha attivato il pacchetto rossonero. Per chi preferisce lo streaming, basterà collegarsi al sito di DAZN tramite PC, smartphone o tablet.

Data: Sabato 26 luglio 2025

Orario: 13:30 (ora italiana)

Stadio: Kai Tak Sports Park, Hong Kong

TV: Milan Tv (Sky canale 230, DAZN)

Streaming: DAZN e Milan Tv

Allegri conferma il 3-5-2 e ripropone la coppia d'attacco Pulisic-Leao, in attesa del rientro di Gimenez (reduce dal trionfo in Gold Cup) e di Modric, che raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni. Spazio ancora a Ricci in mezzo, affiancato da Musah e Loftus-Cheek, con Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce. In difesa, fiducia al terzetto Tomori-Thiaw-Pavlovic davanti a Terracciano.

Slot risponde con un 3-4-2-1 offensivo ma equilibrato: Darwin Nunez sarà il riferimento centrale, supportato da Salah e dal giovane talento tedesco Wirtz. Ancora fuori Chiesa, che non rientra nei piani del tecnico olandese.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

Liverpool (3-4-2-1): Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Nyoni, Ngumoha; Salah, Wirtz; Darwin Nunez.



I bookmaker non hanno dubbi: Liverpool nettamente favorito, con la vittoria dei Reds offerta a 1.40, mentre il successo del Milan è dato a 6.00. Il pareggio si attesta su una quota interessante di 4.60. Trattandosi di un'amichevole, dove gli spazi e le leggerezze difensive non mancano mai, il consiglio ricade sul segno "Gol" (entrambe le squadre a segno), quotato a 1.60.

In conclusione, la sfida tra Liverpool e Milan non è solo un test atletico e tattico, ma anche un'occasione per consolidare schemi, valutare i nuovi innesti e, soprattutto, misurarsi contro un avversario di spessore. Allegri vuole risposte. Slot cerca continuità. Hong Kong farà da cornice a un match che, amichevole o no, promette scintille.





Fonte: La Repubblica

Immagine: AFP