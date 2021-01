Molti hanno vissuto nella loro vita qualche episodio strano, magari inspiegabile ma che continua ad avere un posto nel proprio cuore e non ha, spesso, spiegazioni logiche.

Di frequente ascoltiamo notizie di avvistamenti di oggetti non identificati, UFO. Spesso al riguardo mostriamo scetticismo se non incredulità, oppure pensiamo alla solita illusione o peggio ad una bugia.

Quante volte ho guardato il cielo e da appassionato principiante di astronomia ho dato uno sguardo alle galassie lontane e pianeti, con il mio bel Celestron C8.

Da uomo di scienza,da ricercatore e da appassionato di spazio mai avrei pensato di dover vedere e raccontare a pochi ciò che mi accadde una notte…

Non ho mai scritto questa cosa, anche se l'ho raccontata a pochi, di cui è stata anche testimone mia moglie, con la quale ogni tanto ricordiamo quei relativamente brevi momenti.

Era il 1997 e la cometa Hale Bop risplendeva nei nostri cieli, una cometa vera, di quelle con la coda che in quel periodo era visibile durante la notte. Forse uno dei più belli oggetti celesti che ho avuto il piacere di osservare .

Una sera del 1997 ero fuori ad osservare il cielo e la cometa con il mio fedele telescopio C8 e mi trovavo nella zona di Magazzeno di Pontecagnano, a circa 300 metri dal mare.

La notte era avanzata, credo oltre le 2, e mi accorsi che alla mia sinistra, a non più di 100 metri in linea d’aria e ad altezza che non saprei definire ma centinaia di metri, vidi chiaramente e senza ombra di dubbio alcuno un qualcosa di scuro e vagamente triangolare, sospeso in aria, immobile e senza emettere alcun rumore.

Sembra strano dirlo, ma la mia mente anche se di scientifica, vagò velocemente pensando a quell'oggetto presente... reale... sospeso in aria senza emettere alcun rumore.

Il tempo di superare la naturale sorpresa e le conseguenti perplessità che quell' oggetto si spostò lentamente, e sempre senza fare rumore, esattamente sulla mia perpendicolare. Chiamai immediatamente mia moglie, ancora sveglia, e anche lei vide lo stesso oggetto che era sulla nostra testa, credo considerando le dimensioni della casa che fosse una trentina di metri di lato e aveva senza alcun dubbio delle luci agli angoli... non era un triangolo perfetto ed era scuro.

Restammo ad osservare questa "cosa" che era ferma su di noi, non avevamo paura ma solo perplessità per tale visione che ci sembrava impossibile.

Quando un uomo di scienza si trova a osservare fenomeni simili cerca ovviamente soluzioni logiche a ciò che ha visto.

Non posso parlare di allucinazione, né di suggestione... non era un oggetto a motore e neppure un pallone sonda o cose simili, conoscendo bene di cosa parlo.

Se era un prodotto dell’uomo, certamente non era un aereo e neppure un aliante o un elicottero.

Si mosse da sud ovest a nord est con lentezza relativa tale da percepirne lo spostamento dal punto in cui si era fermato sulla mia verticale.

Rimase immobile su di me e poi su di noi per circa, credo, un paio di minuti, mentre noi eravamo con il naso all'insù coperti da questo oggetto scuro che improvvisamente svanì dalla nostra vista, dandoci la certezza di essere partito, perché abbiamo visto la partenza, ma non abbiamo mai visto il suo percorso o un punto verso cui si allontanava.

Dentro di me vi è l’immagine di qualcosa che va via ma che non lascia traccia, l’inizio di un moto ma non dell’allontanamento, qualcosa che c’era, che mi ha fatto vedere che partiva ma senza lasciar traccia della sua direzione.

Se questo UFO fosse un’astronave, un’arma segreta o altro non lo saprò forse mai. Comunque, quella notte del 1997, oltre alla cometa Hale bop c’era qualcos’altro e quel qualcos’altro è venuto sopra il terrazzo della mia casa, si è fermato per un po’ ed è ripartito scomparendo in modo strano e per me, per noi, "indimenticabile".

Storia "vera" anche se incredibile.