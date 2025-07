La scrittrice siciliana firma un'opera originale dove le dee dell'antica Grecia svelano crimini moderni. Un viaggio tra mito e realtà che reinventa il genere letterario.

Cosa succede quando le antiche dee della mitologia greca diventano detective moderne? Se lo è chiesto Francesca Natoli Hien, autrice palermitana che con il suo nuovo romanzo "Apriti Cielo" (Opera Incerta Editore) ha creato un'opera che ridefinisce i confini del genere giallo.

La storia segue Carla, una donna in crisi che viaggia in Sicilia per salvare il matrimonio con Andrea, ignara di star per scoprire verità sconvolgenti. Durante il viaggio, incontra figure mitologiche femminili che la guidano verso una rivelazione agghiacciante: il marito non è solo infedele, ma un assassino gerontofilo responsabile della morte della suocera.

Quando la Sicilia diventa palcoscenico di antichi dolori

"Apriti Cielo" è molto più di un semplice thriller. Natoli Hien ha trasformato l'isola in un libro aperto dove ogni luogo racconta una storia di violenza subita dalle donne, da Scilla a Galatea, da Arianna ad Aretusa, fino a Persefone-Kore.

"Quello che gli uomini chiamano 'amore' è in realtà sopraffazione, abuso, desiderio fisico", spiega l'autrice.

Il romanzo diventa così un manifesto di solidarietà femminile che attraversa i millenni, mostrando come certi schemi di violenza si ripetano invariati dalla notte dei tempi.

Un'autrice tra due mondi: da Palermo a Barcellona

Francesca Natoli Hien vive a Barcellona ma mantiene un legame profondo con la sua Sicilia natale. Laureata in Economia, ha già pubblicato racconti gialli con Historica Edizioni e favole per bambini sotto lo pseudonimo di Pinzimonia.

L'ispirazione per "Apriti Cielo" nasce dalla sua formazione classica e da un racconto di 100 parole intitolato "LSD", cresciuto fino a diventare questo romanzo ibrido che è insieme:

Giallo psicologico con colpi di scena continui

Guida turistica dell'anima attraverso i luoghi più suggestivi della Sicilia

Denuncia sociale sulla violenza di genere



Il successo di un genere in evoluzione

Il romanzo giallo contemporaneo sta vivendo una fase di grande rinnovamento, con autori che sperimentano nuove forme narrative. "Apriti Cielo" si inserisce in questo filone innovativo, offrendo ai lettori un'esperienza di lettura completamente nuova.

L'autrice, grande ammiratrice di Agatha Christie e Andrea Camilleri, ha saputo creare un ponte tra la tradizione del giallo classico e le esigenze narrative contemporanee, utilizzando la mitologia come chiave di lettura della realtà.

Presentazioni e progetti futuri

Il libro sarà presentato in Sicilia a settembre con due eventi a Palermo e Ragusa. Tra i progetti futuri dell'autrice, c'è l'idea di tradurre il romanzo in spagnolo, che potrebbe aprire nuovi mercati per questa storia di donne che si riconoscono oltre i confini del tempo.

Natoli Hien sogna anche di realizzare un audiolibro per raggiungere fasce di pubblico più giovani, convinta che la sua opera possa interessare non solo gli over 50, target principale del libro.

Perché "Apriti Cielo" è un romanzo da leggere

In un panorama editoriale spesso ripetitivo, "Apriti Cielo" si distingue per la sua originalità narrativa. L'autrice ha saputo creare un'opera che, come lei stessa afferma, "può piacere o no, ma certamente non è noioso".

Il romanzo offre una lettura su più livelli: chi cerca un thriller avvincente troverà colpi di scena e suspense, chi ama la mitologia scoprirà nuove chiavi di lettura degli antichi miti, chi è interessato ai temi sociali troverà una denuncia potente e poetica.

"Apriti Cielo" rappresenta una voce originale nel panorama del giallo italiano contemporaneo, un'opera che sa parlare al presente utilizzando la forza eterna del mito.