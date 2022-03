Per la categoria del Miglior attore non protagonista ai prossimi Oscar sembrerebbe in testa Troy Kotsur (CODA) dopo aver vinto ben 4 premi chiave (Critics Choice Award, BAFTA, SAG Award, Hollywood Critics Association Awards).

Dietro di lui lo insegue il talentuoso Kodi Smit-McPhee che per il film Il potere del cane ha vinto ben 30 Film Critics Awards a cui si aggiunge il Golden Globe che gli ha consentito finora di restare in lizza per l'ambita statuetta.