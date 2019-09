Sassari omofobia in centro: "Basta baci o vi taglio la gola"

Episodio di omofobia sabato scorso nella movida sassarese. Una coppia gay sarebbe stata pesantemente insultata e minacciata di morte da un cliente di un locale di via Roma, a Sassari. E tutto per un semplice bacio.

Alla fine la coppia ha lasciato il locale per paura di ritorsioni nei suoi confronti.

L'episodio è stato denunciato dal Movimento Omosessuale Sardo che lo ha ricostruito in questo modo.

La coppia che stava bevendo un drink e chiacchierando ad un tavolo all'interno del locale, dopo essersi scambiata un bacio, è stata avvicinata da un avventore che prima l'ha insultata, per poi tornare alla carica minacciandola di morte e scagliando una delle sue persone, che hanno abbandonato il locale.

Tutt'altra versione, invece, da parte del gestore del locale che, invece, dichiara che la coppia sarebbe stata "ripresa" per le "effusioni fin troppo spinte in mezzo alla pista da ballo", aggiungendo l'immancabile minaccia di querela per diffamazione.