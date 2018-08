A Parco Schuster le emozioni del jazz e le alchimie jazz-funky di Cristiano Micalizzi e la sua band

L'8 agosto a Parco Schuster si vivranno le emozioni del jazz in un’armonia strumentale originale, fantasiosa, stimolante, allegorica con lo spettacolo di Cristiano Micalizzi e la sua band, che offriranno le loro alchimie jazz-funky con il drumming del tutto peculiare del batterista italiano.

Cristiano Micalizzi, dopo trent’anni di carriera musicale in giro per il mondo, recluta Donato Sensini al sax, Andrea Rongioletti alle tastiere, Francesco luzzio al basso, David Pieralisi alla chitarra per un progetto artistico del tutto avveniristico.

La natura sperimentale del prodotto esclusivamente strumentale muove dalla volontà della valorizzazione di tutti gli elementi presenti in un’ottica dinamica e di grande impatto.

Il concerto dell’8 agosto a Parco Schuster vedrà la partecipazione straordinaria del vocalist romano Luca Velletri che presenterà un tributo dedicato al celebre cantante d’oltreoceano Gino Vannelli.

Figlio del Maestro Franco Micalizzi, Cristiano Micalizzi ottiene nella sua trentennale carriera riconoscimenti, premi e successi. I più qualificanti consistono sicuramente nella collaborazione proficua e duratura con artisti del calibro di Max Gazzé, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Ron, Loredana Berté, Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Neri per Caso, Tiromancino, Gianni Togni e tanti, tantissimi altri.

Un appuntamento all’insegna della musica di qualità per esperti e non solo.