Il giocatore svizzero di pallacanestro 3x3, Marco Lehmann, ha pubblicamente fatto coming out.

Marco Lehmann (27 anni) è un giocatore di pallacanestro della selezione svizzera 3×3 e recentemente attraverso il sito della FIBA (International Basketball Federation) ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità.

«Ho fatto questo per le generazioni future, in modo che possano vivere una vita sportiva libera, senza nascondersi»

Il giovane Lehmann ha raccontato dei suoi attacchi di panico iniziati nel dicembre 2019, nonostante stesse vivendo il suo sogno sportivo, ricordando i numerosi commenti omofobi sentiti in ambito sportivo.

«Ecco perché molti giovani hanno smesso di fare sport di squadra quando hanno scoperto di essere gay. Ora mi concentrerò più serenamente sul torneo World Tour e sulla strada per qualificare la Svizzera alle Olimpiadi del 2024».



Recentemente anche il ciclista belga Justin Laevens (19 anni) aveva fatto coming out, per "dare coraggio a chi si nasconde".

"My name is Marco Lehmann. I’m a 27-year-old professional 3x3 basketball player and I decided I would not wait till I retire to announce that I’m gay."https://t.co/eNelgdm71X