De Nittis: Pittore della vita moderna è una mostra imperdibile che celebra il genio artistico di Giuseppe De Nittis, uno dei più celebri pittori italiani del XIX secolo. Ospitata presso il Palazzo Reale di Milano dal 24 febbraio al 30 giugno 2024, l'esposizione svela un tesoro di circa 90 dipinti e pastelli, accuratamente selezionati da rinomate collezioni pubbliche e private italiane e straniere. Per un viaggio nel mondo artistico di De Nittis, La mostra offre un'esplorazione completa del percorso artistico di De Nittis, evidenziando la sua eccezionale capacità di catturare l'essenza della vita moderna. Attraverso le sue pennellate evocative e i colori vibranti, De Nittis ritrae magistralmente le strade affollate, i viali eleganti e i momenti intimi della società del XIX secolo.

I Punti Salienti della Mostra sono:

La vita Parigina

La fascinazione di De Nittis per Parigi, epicentro della cultura moderna, è evidente nelle sue suggestive rappresentazioni dell'atmosfera vibrante della città. Passeggia lungo gli Champs-Élysées, ammira la grandiosità dell'Arco di Trionfo e immergiti nella vivace atmosfera dei caffè e dei teatri parigini.

Figure Eleganti

L'acuto occhio per i dettagli di De Nittis si estende ai suoi squisiti ritratti di figure alla moda. Osserva l'eleganza delle donne adornate con gli ultimi stili parigini, le loro silhouette che scivolano graziosamente nel panorama urbano.

Momenti di Intimità e Tranquillità

Tra le scene vivaci della vita moderna, De Nittis cattura anche momenti di tenerezza e introspezione. Scopri ritratti intimi di coppie e famiglie, immersi in una luce naturale soffusa, che trasmettono un senso di tranquillità amidst the urban energy.

Una Mostra Imperdibile per gli Amanti dell'Arte

De Nittis: Pittore della vita moderna è un'esposizione imperdibile per gli amanti dell'arte e per chiunque cerchi di immergersi nell'affascinante mondo dell'arte italiana del XIX secolo. I dipinti magistrali di De Nittis offrono uno sguardo al milieu sociale e culturale dell'epoca, mentre le sue tecniche innovative e la sua visione artistica continuano a ispirare e affascinare il pubblico di oggi.

Per garantire un'esperienza ricca e memorabile, Palazzo Reale è aperto da martedì a domenica, abbraccia l'eredità artistica di Giuseppe De Nittis: Pittore della vita moderna a Palazzo Reale, Milano. Occasione straordinaria per immergersi nel genio artistico di Giuseppe De Nittis. Lascia che i suoi dipinti evocativi ti trasportino nel cuore dell'Europa del XIX secolo, dove modernità, moda e momenti intimi si intrecciano in una sinfonia di colori ed emozioni.

I risultati da lui raggiunti si devono a un’innata genialità, alla capacità di sapersi confrontare con i maggiori artisti del suo tempo, alla sua curiosità intellettuale, alla sua disponibilità verso altri linguaggi. È inoltre tra gli artisti dell’epoca che meglio si è saputo misurare con la pittura giapponese allora diventata di moda.

Tutto questo sarà sottolineato dalla mostra e dal ricco catalogo Silvana Editoriale.

Una mostra Comune di Milano - Cultura | Palazzo Reale | CSM.Cultura.

A cura di Fernando Mazzocca e Paola Zatti.

Informazioni utili per la visita

Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30. Giovedì apertura prolungata fino alle 22.30 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura). Lunedì chiuso.

Biglietti: open € 17, intero € 15, ridotto € 13.

Telefono: +39.02.92800375

Sito web: Palazzo Reale

*_©Angelo Antonio Messina