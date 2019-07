Nervestrain, un'estate di house con "Soul Force"

L'estate dei Nervestrain è decisamente house. All'inizio di luglio su AudioRehab è uscita la loro traccia "Soul Force", una traccia decisamente house, come sempre per quel che riguarda i Nervestrain dal buon appeal radiofonico. infatti è già in programmazione su tante emittenti nel monod: Radio Laser, Kiss FM Australia, Air Gay Radio, T-Radio, Radio Coop (...).

Il loro calendario di dj set a luglio 2019 è stato come sempre incredibili: 12/07 Juliette 96 Club (Cremona); 14/07 La Playa Beach Club (Policoro, MT): 19/07 Albertini (Palermo); 20/07 MoonBay (San Vito Lo Capo); 26/07 Shed Summer Club (Busto Arsizio); 27/07 Coco Beach (Desenzano Del Garda): 29/07 Praja - Gallipoli... chiudono il mese alla grande facendo scatenare il Diamantic di Treviso il 31 luglio. Il 2 agosto invece si spostano al Flò di Firenze.

Invece di celebrarsi in modo banale come tanti dj, mascherati e non, da qualche tempo i Nervestrain puntano anche sull'auto ironia e con le loro maschere si raccontano come personaggi di un divertente fumetto. Perché se la musica conta, non prendersi troppo sul serio è altrettanto importante…

I Nervestrain sono tra i tanti talenti seguiti da KUMUSIC, consolidata agenzia italiana attiva a livello internazionale nella promozione e nel management di dj, artisti, party, etc.

NerveStrain - Soul Force (AudioRehab)

Tracksource

www.traxsource.com/track/6394499/soul-force-original-mix



Beatport

www.beatport.com/track/soul-force-original-mix/12158274

www.kumusic.it

www.facebook.com/nervestraindjs

www.instagram.com/nervestraindjs/