Graziano Cesari, ex arbitro e opinionista per Italia 1, ha commentato in questi termini l'assegnazione del secondo rigore nella partita fra Roma - Fiorentina, che ha consentito ai giallorossi di battere la squadra viola per 2-1, nel terzultimo turno della stagione di Serie A 2019-2020:

"Il secondo rigore concesso mette sotto accusa la categoria arbitrale. Dzeko è già ampiamente in caduta e scivola sul terreno di gioco, l’errore è totale. Ma quello che fa arrabbiare è il tocco dell’arbitro Chiffi. Se la palla colpisce l'arbitro, il gioco deve essere sempre interrotto. Si tratta di un gravissimo errore tecnico, la regola 9 è molto precisa. Se ci sarà un reclamo entro le 24 ore dalla fine della partita il Giudice Sportivo non potrà che avallarlo e potrebbe anche scegliere d’ufficio".

Quello che non ha visto l'arbitro, protagonista lui stesso, lo avevano visto pure dalla panchina viola.

L'azione da cui scaturisce il non rigore per il non fallo di Terracciano in uscita su Dzeko nasce da un colpo di testa di Spinazzola che colpisce l'arbitro Chiffi e favorisce il tiro in porta di Carles Perez. La deviazione dell'arbitro favorisce l'azione d’attacco della Roma. Pertanto, in base al regolamento in vigore dall'inizio di questa stagione, il gioco doveva essere fermato e ripreso con la palla "scodellata" dall'arbitro.

L'arbitro se ne è "dimenticato". La panchina della Fiorentina lo ha fatto presente al quarto uomo che non è intervenuto. Il VAR in fase di revisione dell'azione non è intervenuto a sua volta... in pratica, come se avesse convalidato un gol viziato dall'evidente fuorigioco di un giocatore.

Quanto avvenuto ieri a Roma è l'ennesimo madornale "errore" - definiamolo così - arbitrale ai danni della Fiorentina, dei suoi tifosi, delle altre squadre in lotta per un posto Uefa, dei loro tifosi e degli scommettitori.

In pratica, l'ennesima "truffa" ai danni del calcio italiano. Due i responsabili: il designatore Rizzoli e il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, che agiscono con il placet di una parte delle squadre di Serie A e della stampa che le affianca.

Per capire quali siano queste squadre, è sufficiente guardare la lista di quelle a cui è stato fischiato il maggior numero di rigori a favore in questa stagione.