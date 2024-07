Tutelare la salute attraverso piani avanzati di sanità integrativa, pratiche di prevenzione e – a partire dal 2016 – servizi innovativi di telemedicina: questa è la mission di Health Italia, società fondata nel 2001 che ha raggiunto, in virtù della propria offerta, che porta con sé anche l’accesso a significativi benefici fiscali, una posizione di leadership.

La filosofia di Health Italia spiegata dall’AD Livia Foglia

Nella società contemporanea è sempre più importante tutelare la propria salute non solo avvalendosi della sanità pubblica, ma anche di servizi aggiuntivi che possano supportare i cittadini nella ricerca del benessere fisico e mentale integrando i servizi del SSN: Proprio questa è l’attività di Health Italia, che offre piani sanitari proposti da fondi sanitari, casse assistenza e società di mutuo soccorso, i quali beneficiano anche di vantaggi economici significativi grazie alla possibilità di accedere all agevolazioni fiscali previste per individui e aziende. La società ha raggiunto negli anni una leadership nel settore della sanità integrativa e garantisce una rete di supporto capillare ed efficiente alla sua sempre più vasta clientela. “Il sistema in cui operiamo è di tipo associativo e non prevede selezione dei rischi, ma promuove l’accoglienza e la sussidiarietà, dunque la possibilità per l’aderente di non essere escluso in caso di evento negativo, né per limiti di età: una volta entrato in questo mondo si può rimanere per tutta la vita, come in una sorta di grande famiglia basata su un forte rapporto mutualistico”, ha evidenziato l’AD Livia Foglia. Health Italia, in particolare, pone la prevenzione al centro della propria offerta, mettendo a disposizione dei clienti anche strumenti di telemedicina che favoriscono l’accesso ai servizi sanitari.

L’introduzione della telemedicina nei servizi di Health Italia

A partire dal 2016, Health Italia ha perseguito la propria mission con uno strumento ancora più innovativo: la telemedicina, una pratica divenuta ancora più strategica nel corso degli anni difficili della pandemia globale di Coronavirus. La telemedicina offre numerosi vantaggi, tra cui la compressione dei costi, anche per il sistema sanitario, la velocità di risposta, l'accessibilità per un numero maggiore di assistiti e la riduzione delle lunghe liste d’attesa che notoriamente caratterizzano la sanità italiana. I pazienti possono usufruire delle prestazioni sanitarie comodamente da casa o dal lavoro, risparmiando tempo e riducendo i disagi organizzativi. La maggiore frequenza delle interazioni con il personale sanitario consente un monitoraggio più accurato e continuo, inserendosi coerentemente nella filosofia di prevenzione che caratterizza Health Italia.