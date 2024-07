A maggio, rispetto al mese precedente, l'Istat dopo tre mesi di crescita stima una diminuzione nel dato congiunturale del numero degli occupati (-0,1%, pari a -17mila unità), mentre il numero dei disoccupati rimane stabile e quello degli inattivi aumenta (+0,3%, pari a +34mila unità). Questo scenario di contrazione occupazionale coinvolge specifici gruppi demografici e categorie lavorative:

1. Occupati:

- In calo: uomini, dipendenti a termine, autonomi, giovani (15-24 anni) e anziani (oltre 50 anni).

- In crescita: donne, dipendenti permanenti e persone nelle classi d’età centrali (25-49 anni).

- Il tasso di occupazione scende al 62,2% (-0,1 punti).

2. Disoccupati:

- Il numero di persone in cerca di lavoro è stabile complessivamente.

- In aumento: uomini e giovani adulti (25-34 anni).

- In diminuzione: donne e altre classi d’età.

- Il tasso di disoccupazione rimane al 6,8%, mentre quello giovanile sale al 20,5% (+0,1 punti).

3. Inattivi:

- Aumento tra uomini, donne, giovani (15-24 anni) e anziani (oltre 50 anni).

- Diminuzione tra i giovani adulti (25-34 anni).

- Stabilità tra le persone di età compresa tra 35 e 49 anni.

- Il tasso di inattività sale al 33,1% (+0,1 punti).



Guardando al trimestre marzo-maggio 2024, rispetto al precedente (dicembre 2023-febbraio 2024), si registra un aumento del livello di occupazione del +0,6% (+148mila unità). Questo aumento si accompagna a una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,4%, pari a -81mila unità) e a un leggero aumento degli inattivi (+0,1%, pari a +18mila unità).



Su base annua, il numero di occupati a maggio è superiore di 462mila unità rispetto a maggio 2023 (+2%), con un incremento che coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione annuale aumenta di 0,9 punti percentuali. Contemporaneamente, si registra una diminuzione sia nel numero di persone in cerca di lavoro (-11,3%, pari a -224mila unità) sia nel numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -102mila unità).