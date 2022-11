Compagnia Soralino in “INBOX”

Spettacolo della Stagione Spazio FLIC 2022/23

19 novembre 2022 - ore 20:45

20 novembre 2022 - ore 18:00

Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, TORINO

Spettacolo consigliato per un pubblico di tutte le età.



Consigliato per un pubblico di tutte le età, INBOX è un'illustrazione domestica del mito di Sisifo in cui due tizi con impermeabile, il piccolo vestito troppo grande ed il grande vestito troppo piccolo, giocano con degli scatoloni, lanciandoli e impilandoli, sempre sul bordo della catastrofe. Fanno e disfanno i loro cartoni, giocando all'equilibrio e al disequilibrio. Traslocatori dell'assurdo e magazzinieri dell'inutile, sono maestri nel convincere gli spettatori che mai gli oggetti domineranno l’uomo.

Uno spettacolo intimo e buffo, che vede nel rischio e nell’equilibrio le fondamenta di un circo che nasce dal quotidiano, per mostrare con grande semplicità la complessità e l’assurdità della vita… e del lavoro circense.

Lo spettacolo ha vinto il festival "Ici et Demain" 2015 e la medaglia di Bronzo al 40° Festival Mondial du Cirque de Demain 2019 di Parigi. È stato presentato più di 230 volte, in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Polonia, Svezia, India, Libano, Palestina, Olanda, Germania, Canada, Porto Rico, Slovacchia, Lettonia, Austria, Grecia e Portogallo.



La compagnia Soralino nasce dall'incontro tra un giocoliere e un equilibrista, Caio Sorana e Clément Malin, incontro che avviene a Parigi all'Accademia Fratellini dove nel 2015 decidono di fondare la compagnia. Ad oggi hanno all'attivo tre creazioni presentate circa 350 volte in 10 paesi. Il loro lavoro mira a portare la strada in teatro e il silenzio del teatro in strada.

La “Stagione Spazio FLIC 2022/23” è la stagione di spettacoli con la quale la FLIC Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino, festeggia i suoi 20 anni di attività.



BIGLIETTI

Intero 15 € e ridotto 10 € per soci della Reale Società Ginnastica, studenti e over 65.

È possibile acquistare i biglietti su https://www.mailticket.it/SearchEvents?sh=flic o presso la biglietteria in loco a partire da un’ora prima dell’evento (se ancora disponibili)

Ulteriori informazioni in www.flicscuolacirco.it