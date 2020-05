Dovrebbe essere il simbolo dell’orgoglio nazionale. E invece sempre più spesso è diventata l’immagine di un Paese che ha perso l’amor proprio. Mi chiedo ma cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli e nipoti, la storia d’Italia? Una storia della Repubblica che sempre più ci delude perché senza orgoglio nazionale.

La bandiera italiana in molti luoghi istituzionali, nelle scuole o nelle biblioteche, viene spesso trascurata e maltrattata. E penzola sporca, logora e sfilacciata quasi fosse il simbolo di un paese che non crede più nemmeno nel suo Tricolore.

Basta guardare queste immagini per rendersene conto. Lungo il marciapiede che costeggia il Palazzetto dello Sport di Vasto, in via Paul Harris, (ricordando che in questa struttura si svolgono anche gare nazionali e internazionali), il Tricolore non c’è più, ridotto a uno straccio.

E così anche per il resto delle bandiere di tutti gli altri Stati. Resta un pallido lembo di rosso, nella bandiera, la striscia bianca e quella verde stanno invece per cedere e in alcune non esistono più divorate dal maltempo.

È giusto trattare così il simbolo del nostro Paese? Di fronte a una bandiera che non ha più nemmeno la forza di sventolare per ricordare la nostra storia viene fuori il quadro di un Paese che ha perso il senso di un'appartenenza. E chissà in quanti altri punti di Vasto o del resto d’Italia la bandiera offre questo spettacolo desolante.

E allora chiediamo anche a voi di denunciare o segnalare altri tricolori della vergogna, così da non doversi più sentire offesi quando il nostro simbolo viene trattato così. Dopo varie segnalazioni fatte nei mesi precedenti, l’amministrazione Vastese non si è attivata, e proprio chi ci rappresenta dovrebbe dare il buon esempio di tenere a cuore la nostra bella Italia, allora chiediamo al Sindaco e a tutti gli Assessori di attivarsi a cambiare tutte le bandiere ormai fatiscenti e invisibili, affinché la nostra Patria sia rigorosa e orgogliosa, solo allora potranno festeggiare il 2 giugno con orgoglio.



Il segretario Provinciale

Orlando Palmer

Ass. Mov. Iustitia Nova