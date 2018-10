Witailer: round di finanziamento da 270.000 euro

Witailer, startup specializzata in e-marketplace solutions, ha annunciato oggi un importante finanziamento pari a 270.000 euro ottenuto da Invitalia Ventures, grazie al programma per start-up innovative “Smart&Start”.

Il finanziamento arriva dopo un anno di attività, durante il quale la startup ha ottenuto la fiducia di più di 40 brand di rilevanza internazionale: Barilla, Lavazza, Thun, 3M e Breil sono solo alcuni dei clienti che si sono affidati a Witailer. Il team oggi è composto da 11 risorse e la società da poco è entrata a far parte dei Business Partner di Netcomm.

«Witailer si sta rivelando indispensabile per tutti quei brand che desiderano definire la strategia e aumentare le vendite su Amazon e sui principali marketplace presenti sul mercato – ha dichiarato Federico Salina, CEO di Witailer.com - I capitali serviranno per un ulteriore sviluppo tecnologico dei software che utilizziamo per supportare i nostri clienti. La nostra mission è quella di aumentare la quota di mercato sui marketplace globali delle aziende italiane e siamo certi che l’accordo siglato con Invitalia Ventures ci consentirà di farlo ancora meglio».

Ma di cosa si occupa nello specifico Witailer.com? Nata a metà del 2017, Witailer è la prima società italiana specializzata nell’aiutare i brand a massimizzare le performance su Amazon a livello globale e ad accedere ai principali marketplace internazionali. Si occupa della definizione della strategia, della gestione in full service del canale marketplace e di soluzioni dedicate all’advertising su Amazon per migliorare performance e fatturato. Witailer ha inoltre sviluppato un software, chiamato Witailer Marketplace Intelligence, adibito ad offrire ad ogni brand un’immediata overview del proprio posizionamento competitivo all’interno dei marketplace come Amazon. Anche grazie a questo software, alcuni clienti che già vendevano sui marketplace hanno visto una crescita del fatturato del 60% rispetto al 2017.

Il team dei fondatori è composto da due ex Senior Manager di Amazon. Prima di Witailer, Federico Salina, è stato responsabile delle categorie di Beauty e Personal Care su Amazon, mentre Jana Nurmukhanova, COO di Witailer, dopo aver lavorato in McKinsey & Company, ha avviato e gestito il business Fulfilment by Amazon in Italia. Tra gli investitori di Witailer, Federico Sargenti, Amministratore Delegato di Supermercato24.