"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti.Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo Governo, della collaborazione con il Governo dello Stato della Florida e con il Governo Federale degli Stati Uniti, che ringrazio.È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico".

Questo è quanto è stato dichiarato oggi dalla premier Meloni da Washington e diffuso anche tramite il seguente video:

Strabordanti le dichiarazioni degli esponenti della destra (post) fascista per il grande risultato ottenuto dalla presidente del Consiglio: il ritorno in Italia di un condannato all'ergastolo per aver commesso un omicidio per ragioni economiche... non certo un prigioniero politico. Ne siamo comunque felici per i suoi familiari in Italia che avranno pertanto la possibilità di essergli vicino.

Non si capisce però come tale evento possa essere esaltato come risultato principe della visita di Meloni negli Stati Uniti dove ha incontrato Joe Biden.

Inoltre, si potrebbe anche raffrontare la gioia di Meloni per il ritorno in Italia dagli Stati Uniti di un ergastolano al quasi menefreghismo per la permanenza da più di un anno in un carcere ungherese di un'italiana - oltretutto molto probabilmente innocente - in attesa di processo. Ma Ilaria Salis, è di lei che si sta parlando, non è una camerata... pertanto può continuare a marcire in un carcere ungherese... anche da "presunta" colpevole.

Ma non è questo il problema principale.

In Israele c'è un criminale che a Gaza ha ammazzato oltre 30mila persone, anche con l'aiuto dell'amministrazion Biden, che si è resa complice del genocidio in atto. Sarebbe stato molto meglio se Meloni avesse pubblicato un video in cui avesse detto queste parole:

"Quello che sta accadendo non è più tollerabile per qualunque essere umano abbia da coltivare e da difendere valori di civiltà. Quello che sta promuovendo Netanyahu sono atti di totale irresponsabilità e danno in primo luogo per Israele perché stanno facendo rinascere l’antisemitismo in tutto l’Occidente. A Gaza siamo a 30mila morti e di questi 20mila sono donne e bambini, massacrati.Tutto questo non è più tollerabile. L’Occidente non può più rispondere utilizzando l’aggettivo esagerato, è una reazione esagerata. No, è una reazione barbara, non più tollerabile".

Se invece di sorridere per annunciare di aver riportato in Italia un ergastolano, Meloni ci avesse fatto sapere di aver detto le parole precedenti in faccia a Biden, mettendo - almeno lui - di fronte alle sue responsabilità, l'avremmo applaudita e le avremmo detto BRAVA! Invece quelle parole lei non le ha dette... neppure agli italiani. Quelle parole, però, le ha detto Vincenzo De Luca...

È lui che oggi bisogna applaudire.