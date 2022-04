Questa la dichiarazione con cui la von der Leyen ha presentato le nuove sanzioni alla Russia:

"Abbiamo visto tutti le immagini raccapriccianti di Bucha e quelle di altre aree da cui le truppe russe si sono recentemente ritirate. Ieri ho espresso al presidente Zelenskyy le mie condoglianze e gli ho assicurato il pieno sostegno della Commissione europea in questi momenti terribili. Queste atrocità non possono rimanere e non rimarranno senza risposta. Gli autori di questi crimini efferati non dovranno rimanere impuniti. L'UE ha istituito una squadra investigativa comune con l'Ucraina. Il suo compito è raccogliere prove e indagare sui crimini di guerra e quelli contro l'umanità.La Russia sta conducendo una guerra crudele e spietata, non solo contro le coraggiose truppe ucraine, ma anche contro la sua popolazione civile. È importante mantenere la massima pressione su Putin e sul governo russo in questo momento critico. I precedenti quattro pacchetti di sanzioni hanno colpito duramente e limitato le opzioni politiche ed economiche del Cremlino. Stiamo vedendo risultati tangibili. Ma chiaramente, alla luce degli eventi, dobbiamo aumentare ulteriormente la nostra pressione. Oggi proponiamo di fare un ulteriore passo avanti con le nostre sanzioni. Le renderemo più ampie e più incisive, in modo che agiscano ancora più in profondità nell'economia russa.

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Questo quinto pacchetto ha sei pilastri. In primo luogo, imporremo un divieto all'importazione di carbone dalla Russia, per un valore di 4 miliardi di euro all'anno. Ciò taglierà un'altra importante fonte di entrate per Mosca.Secondo: un divieto totale delle transazioni per quattro banche chiave, tra cui VTB, la seconda banca russa più grande. Queste quattro banche, che ora abbiamo completamente tagliato fuori dai mercati, rappresentano il 23% della quota di mercato del settore bancario russo. Ciò indebolirà ulteriormente il suo sistema finanziario.Terzo: divieto alle navi russe e alle navi che operano per conto della Russia di accedere ai porti dell'UE con alcune esenzioni che riguarderanno i beni ritenuti essenziali, come i prodotti agricoli e alimentari, gli aiuti umanitari e l'energia. Inoltre, applicheremo un divieto agli operatori di trasporto su gomma russi e bielorussi. Questo divieto limiterà drasticamente le possibilità per l'industria russa di ottenere beni chiave.Quarto: ulteriori divieti mirati all'esportazione, per un valore di 10 miliardi di euro, nelle aree in cui la Russia è vulnerabile. Ciò include, ad esempio, computer quantistici e semiconduttori avanzati, ma anche macchinari e attrezzature di trasporto. Con questo, continueremo a degradare la base tecnologica e la capacità industriale della Russia.Quinto: nuovi divieti specifici all'importazione, del valore di 5,5 miliardi di euro, per tagliare il flusso di denaro della Russia e dei suoi oligarchi, sui prodotti dal legno al cemento, dai frutti di mare ai liquori. In questo modo, chiudiamo anche le scappatoie tra Russia e Bielorussia.Sesto: adottiamo una serie di misure molto mirate, come il divieto alle società russe di partecipare agli appalti pubblici negli Stati membri dell'UE e l'esclusione di qualsiasi sostegno finanziario, europeo o nazionale, agli enti pubblici russi. Perché il denaro delle tasse europee non dovrà andare in Russia in nessuna forma possibile.Infine, sarà aumentato anche il numero delle persone sottoposte a sanzioni. Ma questo non è tutto. Stiamo lavorando a sanzioni aggiuntive, anche sulle importazioni di petrolio, e stiamo riflettendo su alcune idee presentate dagli Stati membri.Oggi più di 40 paesi applicano sanzioni analoghe a queste. Prendere una posizione chiara non è cruciale solo per noi in Europa, ma anche per il resto del mondo. Una posizione chiara contro la guerra voluta da Putin. Una posizione chiara contro il massacro di civili. E una posizione chiara contro la violazione dei principi fondamentali dell'ordine mondiale".





Crediti immagine: comunicato Stampa Commissione Ue