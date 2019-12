Fervono gli ultimi preparativi per la fase finale dell’ambito e prestigioso concorso di bellezza femminile, che si terrà da 14 al 15 dicembre in Puglia. Le aspiranti top model si contenderanno il titolo al termine di live shooting, sfilate e contest in quanto è a tutti gli effetti un talent show dedicato al fashion e alla bellezza, in cui si esalta la donna nella sua interezza e in tutte le sue espressioni.

La finalissima si terrà domenica 15 dicembre presso la struttura polifunzionale Tenuta Giannini a Binetto, comune situato nell’entroterra barese, e sarà condotta dalla presentatrice e fashion designer Alina Liccione.

La giuria di esperti sarà composta da illustri personaggi del mondo del giornalismo, tra cui gli autori tv e giornalisti Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, dello spettacolo, tra cui il manager e talent scout Rosario Porzio, della moda e del settore beauty. La vincitrice nazionale del concorso volerà poi in Egitto per rappresentare l’Italia in occasione della finale mondiale di Top Model of the World, che si disputerà il 24 gennaio 2020 a Hurghada.

L’edizione italiana del concorso è gestita dal nuovo coordinatore nazionale e responsabile commerciale Miky Falcicchio insieme con l’esclusivista del marchio per il nostro Paese nonché talent e fashion scout della bellezza femminile nel mondo, Silvia Bianculli. Il patron mondiale del concorso è il tedesco Detlef Tursies. La produzione esecutiva e direzione artistica è affidata a Miky Falcicchio Tv Fashion, Fatti per il Successo Academy ed Evetimes Produzioni.

Gli acconciatori e le estetiste della scuola di formazione professionale “Alessandro Volta” di Altamura si occuperanno dell’hair style e del make-up delle aspiranti top model.

Inoltre è in programma l’organizzazione di uno spazio degustazione all’interno dello stand del neo movimento Unione Agricoltori Liberi nell’ottica della valorizzazione integrata e della promozione dei prodotti del settore agroalimentare. Tale spazio sarà fruibile prima della finalissima dei due concorsi durante i quali le aziende interessate avranno la possibilità di offrire in degustazione i prodotti della terra pugliese, come ad esempio l’olio extravergine d’oliva, il vino e le mandorle.

I media partner dell’evento sono Antenna Sud, iGossip.it e Snap Italy Magazine. Gli altri partner sono Lolà Couture, Scuola “Alessandro Volta” di Altamura, Carla Sanchez calzature e Farmacia San Ferdinando del dott. Porzio.