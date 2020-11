La sconfitta casalinga con il Milan, la terza al San Paolo subita dai partenopei, ha lasciato più che l'amaro in bocca a Rino Gattuso che, sia domenica negli spogliatoi, sia lunedì alla ripresa degli allenamenti, avrebbe avuto un duro confronto con la squadra rimproverando ai giocatori di non aver avuto la giusta determinazione per tutti i 90 minuti.

Gattuso, secondo alcuni quotidiani, lunedì avrebbe anche minacciato le proprie dimissioni, nel caso dovesse giudicare inadeguato l'atteggiamento dei calciatori del Napoli anche nei prossimi incontri.

Giovedì il Napoli sarà impegnato in Europa League contro il Rijeka, mentre domenica dovrà affrontare la Roma nuovamente al San Paolo. Secondo il quotidiano Il Mattino, Gattuso potrebbe anche decidere di portare il gruppo in ritiro per ritrovare lo spirito di squadra che adesso non riesce più a vedere.