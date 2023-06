Già solo pochi giorni dopo la chiusura del campionato il calciomercato per stagione 2023/2024 è iniziato con i fuochi d'artificio.

Karim Benzema, 35 anni e 25 trofei vinti con il Real Madrid - tra cui cinque Champions League e quattro campionati - segnando 354 reti, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla squadra spagnola per approdare per firmare un contratto triennale con i campioni sauditi (a loro è andato l'ultimo campionato locale) dell'Al-Ittihad. Compenso annuale? 200 milioni di euro a stagione,

L'attaccante francese Benzema, 35 anni, ha vinto 25 trofei - tra cui cinque Champions League e quattro La Ligas - in 14 anni con il Real Madrid, ma hanno accettato di fargli rescindere il contratto con un anno di anticipo.



Anche Lionel Messi avrebbe dovuto seguire Benzema, ma all'ultimo il 35enne argentino ha preferito scegliere un campionato dove comunque si tenta di giocare al calcio, la Major League Soccer, accettando l'offerta dell'Inter Miami. Un'offerta che sarà sicuramente meno faraonica di quella degli arabi, ma in compenso ci penseranno Adidas e Apple, che faranno parte dell'accordo, ad integrarla.

Quella negli Usa sarà la prima esperienza extra Europa per Messi. In precedenza la sua carriera lo aveva sempre visto giocare in campionati del vecchio continente.



Ma oltre ai trasferimenti da pre-pensionamento, c'è da segnalare anche un trasferimento importante da calcio vero. È quello del diciannovenne Jude Bellingham, arrivato al Borussia Dortmund dal Birmingham City nel luglio 2020, che si accaserà al real Madrid per i prossimi sei anni per una cifra di 103 milioni di euro che potrebbe arrivare a 134 milioni nel caso di raggiungimento di vari bonus.

Manchester City e Liverpool sono state bruciate sul tempo.

E ci sono ancora 3 mesi di trattative.