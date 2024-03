Dopo The Voice Italy, Eliza G è stata protagonista su RaiDue nei panni di Shakira in Fake Show. Perché quest'artista non si ferma mai. Sulla sua voce e sulle parole lavora da sempre, non solo in ambito musicale. Ad esempio, è laureata in Lingue e Letterature Straniere. La sua nuova avventura è un audio-video libro per bambini in doppia lingua, in italiano ed in inglese, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. E' dedicato a Pinocchio, ed è pubblicato da Halidon Music / Halidon Kids, che conta oltre 4 milioni di persone. Senz'altro, quindi, la voce di Eliza si farà conoscere anche in questo contesto.



""Mentre si ascolta il racconto, nel video di YouTube si sfoglia virtualmente anche il libro, spiega Eliza, che da sempre regala emozioni ai suoi follower sui social, ad esempio con video podcast in cui spiega il significato dei testi delle canzoni e la storia degli artisti che le interpretano. "E' la prima volta che interpreto un audio libro e devo dire che sono molto contenta del risultato. In un certo questo nuovo progetto è la prosecuzione del lavoro che faccio su social", continua Eliza G, che ha ironicamente intitolato un suo video podcast 'Lo Spiegone'. "In questo nuovo contesto, quello degli audiolibri, poi, uso la voce in modo diverso e nuovo, leggendo e non cantando".



L'audio-video libro Pinocchio intrerpretato da Eliza G su YouTube

https://youtu.be/Z9TJgg-FoHI?si=yuzbzPOXcih6e2ed



Le recenti presenze tv a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni" su Rai 2 e uno show importante come "Divas" (andato in scena a Matera il 13 ottobre '23) consolidano senz'altro la carriera di Eliza G, che nel tempo ha raggiunto traguardi molto importanti. Se in Italia i fan, le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now) ed i riconoscimenti non le mancano (nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia), quella di Eliza G è una carriera decisamente internazionale. Dopo la vittoria nel 2019 al Cerbul de Aur, il più importante festival musicale rumeno, ha partecipato all'Eurovision Romania 2022 ed i suoi concerti tra Europa ed America Latina (soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia) sono spesso sold out. E' laureata inoltre in Lingue e letterature straniere, con una tesi in lingua inglese sul romanzo "Dracula "di Bram Stoker.



Eliza G è l'unica artista italiana ad essere stata inclusa da The Voice mondiale in due video YouTube davvero molto visti. La sua interpretazione di "Hurt" di Christina Aguilera è stata inclusa nel video delle esibizioni più emozionanti (43 milioni di visualizzazioni) e in quello dedicato alle canzoni di più difficile interpretazione della storia di The Voice (12 milioni di visualizzazioni).



ELIZA G

https://www.tiktok.com/@elizagofficial

https://www.instagram.com/elizagmusic

https://www.facebook.com/elizagmusicofficial

https://it.wikipedia.org/wiki/Eliza_G