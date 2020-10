"Alpha", il film ora in programmazione su Netflix, è ambientato in un passato lontano, circa 20.000 anni fa, nell'era Cro-Magnon.

E' la storia di un ragazzo, figlio del capo della sua tribù, che viene iniziato alla caccia. Purtroppo, non tutto va per il meglio ed il ragazzo viene dato per morto su una parete rocciosa lontano da casa.

E da qui comincerà la sua avventura che lo vedrà superare gli ostacoli posti dalla natura forte, potente e bellissima.

Durante questa avventura dovrà difendersi da un branco di lupi e ne ferirà uno, che però non avrà il coraggio di uccidere. Anzi, lo curerà e da lì comincerà un percorso di fiducia reciproca che sarà l'origine dell'amicizia tramandata nei secoli tra cane e uomo.