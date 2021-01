L'amministratore delegato di Moderna, secondo vaccino anti-Covid approvato dall'EMA per il suo utilizzo condizionato all'interno dei Paesi dll'Ue, ha dichiarato che il prodotto dovrebbe garantire un'azione immunitaria contro i coronavirus per almeno due anni dalla sua somministrazione, precisando tuttavia che per una valutazione definitiva in tal senso siano comunque necessari ulteriori studi.

Il vaccino, che ha ricevuto oggi anche il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dovrebbe garantire l'immunità anche per la variante del virus scoperta in Gran Bretagna.