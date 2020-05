I due giocatori della Roma Mkhitaryan e Smalling, in prestito rispettivamente da Arsenal e Machester United, rimarranno nella capitale fino al 2 Agosto, giorno di chiusura della stagione 2019-2020 in attesa di trovare un accordo tra le società per la loro cessione a titolo definitivo.

Questo grazie ad un accordo tra giocatori e club (anche di appartenenza) per la loro permanenza nella capitale almeno per concludere la stagione in corso. Il loro contratto scade il 20 giugno, data fissata per la ripresa del campionato di Serie A.

Ai due giocatori non dispiacerebbe rimanere nella squadra giallorossa.