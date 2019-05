Google non fornirà più supporto tecnico e commerciale a Huawei per i prodotti venduti al di fuori della Cina

In base a quanto anticipato da un'esclusiva dell'agenzia Reuters, Google avrebbe interrotto qualsiasi relazione commerciale con la cinese Huawei.

Il colosso cinese che opera nel settore delle telecomunicazioni, oltre ad apparati di trasmissione dati, realizza anche prodotti per il settore di mercato dedicato agli utenti finali. Pertanto, in futuro, per l'utilizzo del sistema operativo Android, Huawei non avrà nessun supporto da parte di Google per la sua integrazione sui suoi smartphone venduti al di fuori della Cina.

La stessa limitazione sarà posta anche alle applicazioni software e ai servizi, tra cui Google Play Store.

Huawei continuerà ad avere accesso alla versione del sistema operativo Android disponibile tramite la licenza open source che è liberamente accessibile a chiunque desideri utilizzarlo.

La decisione di Google fa seguito a quanto annunciato giovedì dall'amministrazione Trump che ha ufficialmente inserito Huawei in una blacklist, in funzione della quale ha immediatamente posto in atto restrizioni commerciali che renderanno estremamente difficile, se non impossibile, commercializzare i propri prodotti con le aziende statunitensi.